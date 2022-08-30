«Газпром» ще більше скорочує поставки газу до Франції — Finance.ua
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«Газпром» ще більше скорочує поставки газу до Франції

Енергетика
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російський «Газпром» повідомив французьку енергокомпанію Engie про скорочення поставок газу з вівторка через «розбіжності в контрактах».
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Engie.
«Газпром» повідомив Engie, що причиною є нібито «розбіжності щодо деяких контрактів». Такий крок «Газпрому» сигналізує про подальше скорочення поставок енергії в Європу на тлі вже створеної росією енергетичної кризи в регіоні.
Оголошенню передував заклик прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн у понеділок до бізнесу скоротити споживання енергії, або ж зіткнутися з можливим нормуванням цієї зими, якщо росія припинить поставки газу.
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«Як було оголошено раніше, Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед своїми клієнтами та власними вимогами, а також запровадила ряд заходів для значного зменшення будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення поставок газу «Газпромом », - йдеться в заяві компанії у вівторок.
Поставки «Газпрому» для Engie вже суттєво скоротилися від початку повномасштабної війни рф проти України. Російська компанія послідовно скорочує поставки до низки країн Європи, зокрема — Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.
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Раніше на тлі заяви «Газпрому» про повну зупинку поставок «Північним потоком» з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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