Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, — Bloomberg — Finance.ua

Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, — Bloomberg Вчора 10:15 — Енергетика

Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, — Bloomberg

Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за 1 МВт-год. Таке зростання вартості сталося вперше.

Про це повідомляє Bloomberg

Журналісти вказують, що з 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію зросли на 25%.

Відповідне збільшення вартості відбулося через енергетичну кризу, що набирає обертів і спричинена скороченням постачань до ЄС природного газу з росії.

Також зростанню цін на електроенергію сприяє скорочення генерації французькими атомними станціями.

«У Франції національні еталонні контракти на постачання електроенергії перевищили 1000 євро за 1 МВт-год», — пише Bloomberg.

Окрім цього, в агентстві зазначили, що 29 серпня контракти на постачання електрики в Німеччині зросли у ціні на 6,6% — до 1050 євро за МВт-год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.