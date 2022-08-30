Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, — Bloomberg — Finance.ua

Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, — Bloomberg
Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за 1 МВт-год. Таке зростання вартості сталося вперше.
Про це повідомляє Bloomberg.
Журналісти вказують, що з 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію зросли на 25%.
Відповідне збільшення вартості відбулося через енергетичну кризу, що набирає обертів і спричинена скороченням постачань до ЄС природного газу з росії.
Також зростанню цін на електроенергію сприяє скорочення генерації французькими атомними станціями.
«У Франції національні еталонні контракти на постачання електроенергії перевищили 1000 євро за 1 МВт-год», — пише Bloomberg.
Окрім цього, в агентстві зазначили, що 29 серпня контракти на постачання електрики в Німеччині зросли у ціні на 6,6% — до 1050 євро за МВт-год.
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