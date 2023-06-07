Угорський лоукостер змінює правила реєстрації для частини пасажирів — Finance.ua

Угорський лоукостер змінює правила реєстрації для частини пасажирів Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Угорський лоукостер змінює правила реєстрації для частини пасажирів

Лоукостер Wizz Air з 12 червня скорочує час проходження безкоштовної онлайн-реєстрації.

Як повідомляє Avianews , тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 годин до вильоту за розкладом. Зараз цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.

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Нові правила торкнуться пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами і не сплатили збір за вибір місця в літаку.

Такі пасажири зможуть безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн в період від 24 до 3 годин до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талона в аеропорту доведеться заплатити збір у розмірі 40 євро.

Пасажир, який оплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, зможе зареєструватися на рейс в період від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.

Довідка Finance.ua:

21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить «передплату» на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців;

сервіс поширюватиметься на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії. Передплата на авіаквитки доступна з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

УНІАН За матеріалами:

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