Угорський лоукостер змінює правила реєстрації для частини пасажирів — Finance.ua

Угорський лоукостер змінює правила реєстрації для частини пасажирів
Лоукостер Wizz Air з 12 червня скорочує час проходження безкоштовної онлайн-реєстрації.
Як повідомляє Avianews, тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 годин до вильоту за розкладом. Зараз цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.
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Нові правила торкнуться пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами і не сплатили збір за вибір місця в літаку.
Такі пасажири зможуть безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн в період від 24 до 3 годин до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талона в аеропорту доведеться заплатити збір у розмірі 40 євро.
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Пасажир, який оплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, зможе зареєструватися на рейс в період від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.
Довідка Finance.ua:
- 21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить «передплату» на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців;
- сервіс поширюватиметься на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії. Передплата на авіаквитки доступна з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.
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