Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку — Finance.ua

Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку

Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку

OTP Group аналізує наслідки виходу із російського ринку.

Угорська OTP Grouр аналізує всі можливі сценарії своєї подальшої присутності в росії, зокрема оцінює наслідки відходу з цього ринку.

«Ми поступово скорочуємо наш портфель корпоративних кредитів у росії, не інвестуємо в російські державні цінні папери, операції з ними призупинені по всій групі. OTP Bank Plc. не надає фінансування своєму дочірньому банку в росії», — заявили в компанії.

В OTP Grouр додали, що постійно розглядали питання необхідності внесення подальших змін щодо присутності.

«Ми аналізуємо всі можливі варіанти, у тому числі оцінюємо умови та наслідки відходу з російського ринку», — заявила група.

Зазначається, що Група продовжує підтримувати свою українську «дочку».

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