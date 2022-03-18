Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку — Finance.ua
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Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку

18.03.2022, 19:48Фондовий ринок
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Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринкуУгорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку
OTP Group аналізує наслідки виходу із російського ринку.
Угорська OTP Grouр аналізує всі можливі сценарії своєї подальшої присутності в росії, зокрема оцінює наслідки відходу з цього ринку.
«Ми поступово скорочуємо наш портфель корпоративних кредитів у росії, не інвестуємо в російські державні цінні папери, операції з ними призупинені по всій групі. OTP Bank Plc. не надає фінансування своєму дочірньому банку в росії», — заявили в компанії.
В OTP Grouр додали, що постійно розглядали питання необхідності внесення подальших змін щодо присутності.
«Ми аналізуємо всі можливі варіанти, у тому числі оцінюємо умови та наслідки відходу з російського ринку», — заявила група.
Зазначається, що Група продовжує підтримувати свою українську «дочку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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