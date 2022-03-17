російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для обходу санкцій — Finance.ua

Райффайзен Банк рф надав усім свої карткам Visa та Mastercard безстроковий термін. Про це нещодавно повідомила пресслужба банку.
Що це означає? Фізичні особи, підприємці та власники малого та мікробізнесу країни-окупанта зможуть використовувати свої картки на території росії без обмеження терміну дії.
«У поточній ситуації Райффайзен Банк запропонував клієнтам просте рішення, щоб вони могли продовжити користуватися картками», — йдеться у повідомленні банку.
Тобто, по суті, Райффайзен Банк йде в обхід санкцій шляхом заміни статусу карток на безстрокові.
У банку зазначають, що перевипускати картки не потрібно — термін роботи карток, що діють, було продовжено автоматично.
Finance.ua розіслав українській та російській філії Райффайзен Банку та платіжним системам Visa та Mastercard запити, у яких попрохав роз’яснити позиції компаній щодо цієї ситуації.
На жаль, від Райффайзен Банку рф, а також компаній Visa та Mastercard станом на ранок 17 березня ми так і не отримали офіційних коментарів.
У Райффайзен Банк Україна надали лише офіційну позицію. У банку зазначають, що компанія діє відповідно до українського законодавства та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану в Україні.
«Банк припинив відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора... Ми є частиною великої міжнародної мережі. Наші акціонери — Райффайзен Банк Інтернаціональ та Європейський банк реконструкції та розвитку — рішуче засудили немотивовану та криваву агресію російської федерації проти суверенітету Української держави», — йдеться у повідомленні.
Такі «лазівки» — не рідкість?
У коментарі для Finance.ua експерт банківського ринку, який попросив не називати його ім’я, заявив, що практика продовження терміну дії карток не рідкість і використовується як крайня міра, коли перевипуск карток ускладнено.
«Наприклад, в Україні термін дії карток продовжував Ощадбанк для переселенців, а зараз, коли в країні війна, ПриватБанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, банк „Глобус“ тощо продовжили термін дії карток задля зручності клієнтів», — зазначає спікер.
За його словами, банки не приховують ці картки, а звітують за них перед НБУ та платіжними системами.
«Картки — це інтелектуальна власність міжнародних платіжних систем (МПС — Ред.), тому за них банк виплачує МПС плату — card fee — залежно від рівня картки. Classic — безкоштовно, а Gold та вище коштують банку грошей. Коли в росії Райфайзенбанк каже, що зробив термін дії карток необмеженим після того, як МПС заявили про зупинку діяльності в рф, окрім моральної (а точніше аморальної. — Авт.) сторони питання, виникає ще й вельми прагматична. Як і за яким принципом Райфайзенбанк буде вести розрахунки за використання інтелектуальної власності міжнародних платіжних систем? Наприклад, коли Visa вийшла з ринку росії, вони чітко наказали не використовувати поточні та не випускати нові картки, зупинили там бізнес. Тобто Райфайзенбанк росія свідомо порушує авторські права МПС Visa і не планує за них платити. Це банально крадіжка. Невже російський прибуток настільки домінує в групі, що головний офіс у Відні лише де-юре?», — дивується експерт.
Спікер заявив, що така поведінка є дуже дивною для міжнародної банківської групи.
«До речі, з картками Mastercard теж не все так однозначно. Як нещодавно заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба, Visa повністю вийшла з ринку, а з Mastercard будуть ще розмовляти. З того часу ринок не почув жодного коментаря від Mastercard щодо їх планів заробляти чи все ж не заробляти в росії, наприклад, на таких картках Райфайзенбанку, або внутрішніх транзакціях за цими картками», — підсумував наш співрозмовник.
Довідка Finance.ua:
австрійський Raiffeisenbank заявив, що «розглядає всі стратегічні опції» щодо росії — аж до «керованого виходу» з дочірнього російського Райффайзенбанку;
у пресслужбі російського Райффайзена, як повідомляють російські ЗМІ, сказали: «Райффайзен Банк продовжить роботу на російському ринку незалежно від формату участі групи RBI в його капіталі. До того ж перегляд ролі RBI розглядається зараз лише як крайній захід, жодних конкретних рішень не прийнято. Ми надаємо всі фінансові послуги у повному обсязі та готові забезпечувати безперебійну доступність операцій для наших клієнтів, щоб максимально захистити їхні інтереси»;
нагадаємо, 5 березня платіжні послуги Visa і Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в росії та найближчими днями припинять усі транзакції по картах;
як заявили в центробанку росії, всі картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати в росії у звичайному режимі, а транскордонні операції з карток Visa і Mastercard будуть недоступні;
видання dev.ua пише, що американські санкції поки не працюють повною мірою — ще є багато російських банків, картками яких росіяни користуються в інших країнах.