російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для обходу санкцій — Finance.ua

російський Райффайзен Банк скористався “лазівкою” для обходу санкцій

Вчора 10:31 — Фінтех і Картки

Райффайзен Банк рф надав усім свої карткам Visa та Mastercard безстроковий термін. Про це нещодавно повідомила пресслужба банку.

Що це означає? Фізичні особи, підприємці та власники малого та мікробізнесу країни-окупанта зможуть використовувати свої картки на території росії без обмеження терміну дії.

«У поточній ситуації Райффайзен Банк запропонував клієнтам просте рішення, щоб вони могли продовжити користуватися картками», — йдеться у повідомленні банку.

Тобто, по суті, Райффайзен Банк йде в обхід санкцій шляхом заміни статусу карток на безстрокові.

У банку зазначають, що перевипускати картки не потрібно — термін роботи карток, що діють, було продовжено автоматично.

Finance.ua розіслав українській та російській філії Райффайзен Банку та платіжним системам Visa та Mastercard запити, у яких попрохав роз’яснити позиції компаній щодо цієї ситуації.

На жаль, від Райффайзен Банку рф, а також компаній Visa та Mastercard станом на ранок 17 березня ми так і не отримали офіційних коментарів.

У Райффайзен Банк Україна надали лише офіційну позицію. У банку зазначають, що компанія діє відповідно до українського законодавства та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану в Україні.

«Банк припинив відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора... Ми є частиною великої міжнародної мережі. Наші акціонери — Райффайзен Банк Інтернаціональ та Європейський банк реконструкції та розвитку — рішуче засудили немотивовану та криваву агресію російської федерації проти суверенітету Української держави», — йдеться у повідомленні.

Такі «лазівки» — не рідкість?

У коментарі для Finance.ua експерт банківського ринку, який попросив не називати його ім’я, заявив, що практика продовження терміну дії карток не рідкість і використовується як крайня міра, коли перевипуск карток ускладнено.

«Наприклад, в Україні термін дії карток продовжував Ощадбанк для переселенців, а зараз, коли в країні війна, ПриватБанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, банк „Глобус“ тощо продовжили термін дії карток задля зручності клієнтів», — зазначає спікер.

За його словами, банки не приховують ці картки, а звітують за них перед НБУ та платіжними системами.

«Картки — це інтелектуальна власність міжнародних платіжних систем (МПС — Ред.), тому за них банк виплачує МПС плату — card fee — залежно від рівня картки. Classic — безкоштовно, а Gold та вище коштують банку грошей. Коли в росії Райфайзенбанк каже, що зробив термін дії карток необмеженим після того, як МПС заявили про зупинку діяльності в рф, окрім моральної (а точніше аморальної. — Авт.) сторони питання, виникає ще й вельми прагматична. Як і за яким принципом Райфайзенбанк буде вести розрахунки за використання інтелектуальної власності міжнародних платіжних систем? Наприклад, коли Visa вийшла з ринку росії, вони чітко наказали не використовувати поточні та не випускати нові картки, зупинили там бізнес. Тобто Райфайзенбанк росія свідомо порушує авторські права МПС Visa і не планує за них платити. Це банально крадіжка. Невже російський прибуток настільки домінує в групі, що головний офіс у Відні лише де-юре?», — дивується експерт.

Спікер заявив, що така поведінка є дуже дивною для міжнародної банківської групи.

«До речі, з картками Mastercard теж не все так однозначно. Як нещодавно заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба, Visa повністю вийшла з ринку, а з Mastercard будуть ще розмовляти. З того часу ринок не почув жодного коментаря від Mastercard щодо їх планів заробляти чи все ж не заробляти в росії, наприклад, на таких картках Райфайзенбанку, або внутрішніх транзакціях за цими картками», — підсумував наш співрозмовник.

Довідка Finance.ua:

австрійський Raiffeisenbank заявив, що «розглядає всі стратегічні опції» щодо росії — аж до «керованого виходу» з дочірнього російського Райффайзенбанку;



у пресслужбі російського Райффайзена, як повідомляють російські ЗМІ, сказали: «Райффайзен Банк продовжить роботу на російському ринку незалежно від формату участі групи RBI в його капіталі. До того ж перегляд ролі RBI розглядається зараз лише як крайній захід, жодних конкретних рішень не прийнято. Ми надаємо всі фінансові послуги у повному обсязі та готові забезпечувати безперебійну доступність операцій для наших клієнтів, щоб максимально захистити їхні інтереси»;



нагадаємо, 5 березня платіжні послуги Visa і Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в росії та найближчими днями припинять усі транзакції по картах;

як заявили в центробанку росії, всі картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати в росії у звичайному режимі, а транскордонні операції з карток Visa і Mastercard будуть недоступні;



видання dev.ua пише, що американські санкції поки не працюють повною мірою — ще є багато російських банків, картками яких росіяни користуються в інших країнах.



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