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Угода між США та Іраном передбачає створення мільярдного фонду інвестицій для Тегерану

Світ
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Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела, пише «Європейська правда».
Фонд інвестицій покликаний надати обом сторонам економічний стимул для укладення остаточної угоди, яка, серед іншого, охоплюватиме ядерну програму Ірану.
Новий фонд є приватним інвестиційним механізмом, а не програмою відновлення чи репарацій, і не передбачатиме використання державних коштів чи грантів, зазначило джерело. Зацікавленість в інвестиціях в Іран висловили компанії зі США, країн Перської затоки, Азії, Південної Америки та Африки.
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За даними Reuters, більше половини зазначеної суми вже було залучено. Обіцяні інвестиції охоплюють такі галузі, як енергетика, логістика та транспорт.
Іранське джерело повідомило, що спочатку Тегеран вимагав від США 400 мільярдів доларів як компенсацію за військові збитки, але Вашингтон заявив, що не виділятиме кошти. Тоді з’явилася ідея створення фонду, який мав отримати назву «Фонд реконструкції та розвитку».
Цей механізм передбачає, що країни регіону будуть надавати допомогу шляхом виділення позик, відкриття кредитних ліній або прямого фінансування відновлення об’єктів, пошкоджених під час війни. Йдеться про такі об’єкти, як металургійний комплекс «Мобараке», нафтопереробні заводи, аеропорти та інша інфраструктура, що постраждала внаслідок конфлікту.
Іран, одна з найбільших економік Близького Сходу, протягом останніх чотирьох десятиліть практично не залучав значних прямих іноземних інвестицій, оскільки був відрізаний від світових ринків капіталу внаслідок санкцій з боку США та інших країн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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