Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому — Finance.ua

Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому

Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, відповідно до яких учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому.

Це передбачено постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128, яка оприлюднена на «Урядовому порталі».

Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не «Учбовий транспортний засіб», а «Навчальний транспортний засіб».

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Відповідно літеру «У» чорного кольору міняють на літеру «Н» чорного кольору.

У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили таким знаком:

Постанова № 1128 від 27 жовтня 2023 року набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.

Довідка Finance.ua:

попередні зміни до Правил дорожнього руху Кабмін вніс 20 жовтня 2023 року. Ці зміни передбачають, що включати фари поза населеними пунктами потрібно цілий рік, а не лише в осінньо-зимовий сезон;

раніше Кабмін вніс зміни, якими запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС.

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