Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому — Finance.ua
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Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому

Особисті фінанси
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Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, відповідно до яких учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому.
Це передбачено постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128, яка оприлюднена на «Урядовому порталі».
Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не «Учбовий транспортний засіб», а «Навчальний транспортний засіб».

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Відповідно літеру «У» чорного кольору міняють на літеру «Н» чорного кольору.
У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили таким знаком:
Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
Постанова № 1128 від 27 жовтня 2023 року набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.

Довідка Finance.ua:

  • попередні зміни до Правил дорожнього руху Кабмін вніс 20 жовтня 2023 року. Ці зміни передбачають, що включати фари поза населеними пунктами потрібно цілий рік, а не лише в осінньо-зимовий сезон;
  • раніше Кабмін вніс зміни, якими запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового керування, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС.
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За матеріалами:
Finance.ua
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