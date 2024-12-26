Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків — Finance.ua

Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків Сьогодні 18:31 — Казна та Політика

Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків

Учасники програми «Власна справа» вже повернули 85% від інвестованих державою 5,4 млрд грн, сплативши 4,6 млрд грн податків і зборів за два з половиною роки.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Скільки українців отримали гранти

За цей період більше 22 тисяч підприємців отримали гранти для розвитку бізнесу, а в результаті програми створено понад 42 тисячі нових робочих місць.

Згідно з підсумками двадцять четвертої хвилі програми, ще 461 українець отримає гранти на суму 114 млн грн для розвитку власного бізнесу.

Серед отримувачів мікрогрантів 57% становлять жінки, 33% — чоловіки, а 10% — юридичні особи. Більше 70% грантоотримувачів мають вищу освіту.

Регіони з найбільшою кількістю грантоотримувачів

Найбільше отримувачів грантів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).

Нагадаємо, програму «Власна справа» розширили на молодих підприємців. Молодь віком до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень під зобов’язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць.

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