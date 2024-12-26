Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків — Finance.ua
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Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків

Казна та Політика
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Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків
Учасники програми «Власна справа» повернули 85% державних інвестицій, сплативши ₴4,6 млрд податків
Учасники програми «Власна справа» вже повернули 85% від інвестованих державою 5,4 млрд грн, сплативши 4,6 млрд грн податків і зборів за два з половиною роки.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Скільки українців отримали гранти

За цей період більше 22 тисяч підприємців отримали гранти для розвитку бізнесу, а в результаті програми створено понад 42 тисячі нових робочих місць.
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Згідно з підсумками двадцять четвертої хвилі програми, ще 461 українець отримає гранти на суму 114 млн грн для розвитку власного бізнесу.
Серед отримувачів мікрогрантів 57% становлять жінки, 33% — чоловіки, а 10% — юридичні особи. Більше 70% грантоотримувачів мають вищу освіту.

Регіони з найбільшою кількістю грантоотримувачів

Найбільше отримувачів грантів із Львівської (47), Харківської (47), Івано-Франківської (39), Київської (33), Вінницької (28) областей та міста Києва (28).
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Нагадаємо, програму «Власна справа» розширили на молодих підприємців. Молодь віком до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень під зобов’язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць.
За матеріалами:
Finance.ua
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