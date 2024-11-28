Грантами програми «Власна справа» вже скористалися 840 представників легкої промисловості — Finance.ua

Грантами програми «Власна справа» вже скористалися 840 представників легкої промисловості
За понад два роки дії програми «Власна справа» ухвалені рішення про надання грантів для 840 представників галузі легкої промисловості.
Про це під час круглого столу: «Креативні індустрії: як навчати кадри та де шукати співробітників» розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає кореспондент Укрінформу.
«Грантова програма „Власна справа“ надає можливість отримати до 250 тисяч гривень на свій бізнес. У нас вже є понад 21 тисяча переможців цієї програми, з яких 840 — представники легкої промисловості», — сказала Бережна.
За її інформацією, у 2024 році на цю програму виділено понад 5 млрд грн і така ж сума передбачена у державному бюджеті на 2025 рік.
Крім того, представники fashion-індустрії можуть скористатися грантом на виробництво, передбаченим для переробної промисловості. У межах цієї програми підприємець може розраховувати на державне фінансування розміром до 8 млн грн.
«За умовами цього гранту бізнес має створити 25 робочих місць. Розуміючи, що для багатьох підприємців така вимога може стати перешкодою, Мінекономіки ініціювало зменшення кількості працевлаштованих працівників до 5», — додала заступник міністра.
Також жінки-підприємиці, яких якраз більшість у сфері легкої промисловості, можуть претендувати на грант за програмою «Створюй!». Це партнерська програма, учасниці якої можуть отримати $15 тис. на власну справу.
«Цього року по цій програмі у нас є 65 переможниць. І партнерам настільки сподобалися бізнес-плани та заявки, які лишилися незадоволеними, що вони вирішили цю програму продовжити. Скоро ми анонсуємо старт програми», — додала Бережна.
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