Грантами програми «Власна справа» вже скористалися 840 представників легкої промисловості — Finance.ua
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Грантами програми «Власна справа» вже скористалися 840 представників легкої промисловості

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За понад два роки дії програми «Власна справа» ухвалені рішення про надання грантів для 840 представників галузі легкої промисловості.
Про це під час круглого столу: «Креативні індустрії: як навчати кадри та де шукати співробітників» розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає кореспондент Укрінформу.
«Грантова програма „Власна справа“ надає можливість отримати до 250 тисяч гривень на свій бізнес. У нас вже є понад 21 тисяча переможців цієї програми, з яких 840 — представники легкої промисловості», — сказала Бережна.
За її інформацією, у 2024 році на цю програму виділено понад 5 млрд грн і така ж сума передбачена у державному бюджеті на 2025 рік.
Крім того, представники fashion-індустрії можуть скористатися грантом на виробництво, передбаченим для переробної промисловості. У межах цієї програми підприємець може розраховувати на державне фінансування розміром до 8 млн грн.
«За умовами цього гранту бізнес має створити 25 робочих місць. Розуміючи, що для багатьох підприємців така вимога може стати перешкодою, Мінекономіки ініціювало зменшення кількості працевлаштованих працівників до 5», — додала заступник міністра.
Також жінки-підприємиці, яких якраз більшість у сфері легкої промисловості, можуть претендувати на грант за програмою «Створюй!». Це партнерська програма, учасниці якої можуть отримати $15 тис. на власну справу.
«Цього року по цій програмі у нас є 65 переможниць. І партнерам настільки сподобалися бізнес-плани та заявки, які лишилися незадоволеними, що вони вирішили цю програму продовжити. Скоро ми анонсуємо старт програми», — додала Бережна.
За матеріалами:
Укрінформ
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