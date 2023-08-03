Uber несподівано завершив другий квартал із прибутком у $394 млн. Аналітики прогнозували збиток — Finance.ua
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Uber несподівано завершив другий квартал із прибутком у $394 млн. Аналітики прогнозували збиток

Фондовий ринок
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Uber несподівано завершив другий квартал із прибутком у $394 млн. Аналітики прогнозували збиток
Uber несподівано завершив другий квартал із прибутком у $394 млн. Аналітики прогнозували збиток
У другому кварталі американський сервіс Uber Technologies, що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, отримав чистий прибуток $394 млн, або $0,18 у розрахунку на акцію, проти збитку в $2,6 млрд минулого року.
Про це пише Financial Times.
Аналітики чекали на збиток у розмірі $0,01 на акцію за цей період.
Uber повідомив про свій перший операційний прибуток у вівторок, 1 серпня, завдяки кращому контролю над витратами.
Uber зазначав про прибуток після сплати податків за кілька кварталів до цього, але лише завдяки прибутку від продажу чи переоцінки своїх інвестицій в акціонерний капітал. На відміну від цього, у другому кварталі 2023 року компанія повідомила про прибуток до оподаткування у розмірі $326 млн, що свідчить про відновлення післяопераційних збитків у розмірі $713 млн роком раніше.
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Компанія також опублікувала сильніший прогноз на поточний квартал, ніж очікувалося. Прогнозується, що прибуток до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації досягне від $975 млн до $1,025 млрд порівняно з оцінкою Волл-стріт у $915 млн.
Генеральний директор Дара Хосровшахі сказав, що перехід компанії до прибутковості, а також її щоквартальний вільний грошовий потік у розмірі понад $1 млрд відображають «дисципліноване виконання, рекордну аудиторію та активну участь». Він додав, що «жорсткість щодо витрат» дозволила компанії «добре позиціонувати себе для підтримки значного збільшення прибутку».
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Uber заявив, що виручка у другому кварталі зросла на 14%, до $9,23 млрд, що трохи менше, ніж очікували на Волл-стріт.
За матеріалами:
Forbes.ua
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