Розробники Uber планують інтеграцію оплати криптовалютами — Finance.ua

Розробники Uber планують інтеграцію оплати криптовалютами Сьогодні 04:23 — Криптовалюта

Розробники Uber планують інтеграцію оплати криптовалютами

Як стало відомо з публікації Whale у X (перейменований Твіттер), розробники Uber планують інтеграцію оплати криптовалютами.

Про це повідомив Uber CEO Дара Хосровшахі.

«Користувачі Uber незабаром зможуть платити за допомогою криптовалюти», — йдеться у твіті Whale.

Як розповів Дара Хосровшахі в інтерв'ю CNBC, Uber розглядає можливість підключити прийом платежів у Bitcoin та інших цифрових активах. На думку Хосровшахі, якщо у цьому є вигода для компанії, водіїв та користувачів, такий спосіб оплати варто додати. CEO Uber також пояснив, що компанія не збирається приймати криптовалюту лише заради реклами.

Цікаво, що в Uber розглядали купівлю Bitcoin, втім, від цієї ідеї згодом відмовились. За словами Дара Хосровшахі, компанія «хоче зберегти свої кошти у безпеці та не займається спекуляціями».

Минулого року експерти у сфері Web3-технологій запропонували Uber рішення, що допоможе боротися з хакерськими атаками. За словами аналітиків, технології блокчейну захистять всю конфіденційну інформацію, а децентралізоване управління дозволить користувачам самостійно контролювати свої дані.

Як розповіли експерти, Web2-програми стають більш уразливими з подальшим розвитком технологій. Проблема міститься у структурі таких додатків, де знаходиться абсолютно вся конфіденційна інформація — від споживчих звичок до даних банківських карток . Найкраще рішення на даний момент — розробка Uber Web3-версії.

noworries За матеріалами:

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