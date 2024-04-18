УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн

34
УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн
УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн
Новий президент УАФ Андрій Шевченко ініціював всебічний аудит діяльності асоціації за президентства Андрія Павелка.
Про це пише Tribuna.
Наразі відомі його перші результати, фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців.
На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн.
Читайте також
Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов’язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.
Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.
Нагадаємо, середня вартість 30 найдорожчих футбольних команд світу сягнула $2,17 млрд. Рік тому Forbes оцінив вартість 20 клубів, тоді їх середня вартість склала $2,53 млрд.
За матеріалами:
Tribuna
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.