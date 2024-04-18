УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн — Finance.ua

УАФ оголосила, що за попереднім аудитом відтік активів за президентства Павелка склав понад 1,3 млрд грн
Новий президент УАФ Андрій Шевченко ініціював всебічний аудит діяльності асоціації за президентства Андрія Павелка.
Про це пише Tribuna.
Наразі відомі його перші результати, фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців.
На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн.
Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов’язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.
Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.
Нагадаємо, середня вартість 30 найдорожчих футбольних команд світу сягнула $2,17 млрд. Рік тому Forbes оцінив вартість 20 клубів, тоді їх середня вартість склала $2,53 млрд.
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