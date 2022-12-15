Новий чемпіон світу з футболу сумарно заробить $52,5 млн, – ФІФА — Finance.ua

Новий чемпіон світу з футболу сумарно заробить $52,5 млн, – ФІФА Сьогодні 03:21 — Світ

Новий чемпіон світу з футболу сумарно заробить $52,5 млн, – ФІФА

У ФІФА офіційно розповіли, що призовий фонд ЧС-2022 становить $440 млн. Це на $40 млн більше, ніж на попередньому чемпіонаті світу з футболу. Зрозуміло, що з кожним турніром поступово зростає не лише загальна сума, а й виплати для конкретних команд.

Переможець турніру в Катарі отримає $42 млн.

На думку букмекерів, найкращі шанси на рекордний куш має збірна Аргентини (напередодні вийшла до фіналу) — дворазовий чемпіон світу. Фіналіст турніру заробить $30 млн, бронзовий призер — $27 млн, а володар четвертого місця — $25 млн.

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Не залишаться без фінансової підтримки і найменш успішні учасники турніру. Чвертьфіналістам виділять по $17 млн, які вибули до 1/8 фіналу — по $13 млн. Невдахи групової стадії отримають фіксовану винагороду за участь у ЧС-2022 — по $9 млн.

Також кожній із 32 національних збірних ФІФА виплатить компенсацію у $1,5 млн за підготовку до турніру.

Таким чином, новий чемпіон світу сумарно заробить $52,5 млн. Гроші буде перераховано національній футбольній федерації. Ймовірно, частково їх розділять між гравцями, тренерами і персоналом команди, а кошти, що залишилися, підуть на розвиток місцевих ліг і клубів.

borgexpert За матеріалами:

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