Інвестиції в стилі спортивних чемпіонів: як обрати свою стратегію — Finance.ua

Інвестиції в стилі спортивних чемпіонів: як обрати свою стратегію Сьогодні 12:32 — Особисті фінанси

Інвестиції в стилі спортивних чемпіонів: як обрати свою стратегію

Інвестування та спорт насправді мають набагато більше спільного, ніж здається.

«Не займатися спортом — це погано для здоров’я, не займатися інвестиціями — погано для особистих фінансів. Так, це нелегко, бо йдеться про ведення бюджету і треба розбиратися у фінансовій системі. Але це необхідно», — розповіла фінансова радниця, співзасновниця SMART, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики Аліна Шух під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 10 грудня у Києві.

За словами фінансової радниці, існує кілька секретів у плануванні інвестицій.

З чого почати будувати свою стратегію:

Відкласти фінансову подушку — гроші, що не інвестуються. Визначити цілі, яких хочеться досягнути. Порахувати цілі — скільки вони будуть вам коштувати. Скоригувати підрахунки, якщо необхідно, визначити їх строк. Обрати інструменти, що підходять під ці цілі. Визначити стратегію інвестування. Почати реалізовувати стратегію.

"Кожен з інструментів, про які ви чуєте, має свої нюанси — одні з них мають фіксовану дохідність, інші — багато ризиків. Саме під цілі треба обирати інструмент. Потім ми обираємо стратегію. У кожного вона буде своя, тому що у всіх є різні можливості відкладати гроші... І найголовніше — почати реалізовувати цю стратегію.

Лише після цих кроків ви почнете дружити з власними фінансами, ваш капітал збільшуватиметься, а цілі досягатимуться", — розповідає спікерка.

Куди ж вкласти заощадження

Із досвіду фінансової радниці, більшість клієнтів приходять з питанням «Куди вкласти $1000 або $10 000 доларів?». Однак саме ці питання приводять до обрання неправильної стратегії інвестування.

Тому перше, що треба зробити — визначити свою фінансову ситуацію, свої грошові цілі та ризик-профіль. І лише після цього підбирати інструменти та визначати стратегію.

«Адже інвестиції — це не „вкластися та розбагатіти“. Це планомірний, часто довгий процес побудови багатства та досягнення своїх цілей», — зазначила Аліна Шух.

Радниця провела аналогію інвестування зі спортом, адже спортсмени мають дуже чітку і просту мету — перемогти на основних змаганнях, наприклад на Олімпійських іграх. «Для того, аби досягнути цієї мети, потрібно чітко спланувати всі кроки в межах чотирирічного періоду: проміжні важливі змагання, відбіркові змагання, періоди підготовки. Коли ми окреслюємо загальну стратегію, починаємо визначати необхідні завдання, місця підготовки, дні тренувань, конкретні вправи.Немає невизначеності, адже ми знаємо до чого йдемо. І навіть у випадку травм, коронавірусу чи війни, ми лише коригуємо завдання, але не змінюємо стратегії. Так само це працює і з фінансами», — каже радниця.

За її словами, перед тим, як вкладати у щось кошти, треба обов’язково запитати себе — «Чого я хочу досягнути через інвестиції?».

«Моя основна ціль — все таки вийти на фінансову свободу, тому на сьогодні моя фінансова стратегія виглядає так: нерухомість, цінні папери, пенсійні накопичення, середньострокові інвестиції (ОВДП (військові облігації)), криптовалюта», — поділилася досвідом Аліна Шух.

За словами експертки, найскладнішим завданням для початківців найчастіше є вибір інструментів інвестування. У такому випадку ви можете розбиратися самостійно або ж скористатися послугами фінансового радника, що допоможе у виборі правильного інструмента під конкретну ціль.

У коментарі Finance.ua Аліна Шух розповіла, що інвесторам, що лише починають свій шлях у цій галузі, насамперед варто самостійно розібратися у фінансовій системі та тому, як вона працює.

«Варто знати регуляторів — Нацбанк та Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку. Треба знати, що вони існують і завдяки їм можна багато чого перевірити. Адже фінансова сфера дуже добре регулюється — і це чудово, бо ми можемо перевірити компанію, якій плануємо віддати свої гроші », — зазначила експертка.

Радниця каже, що перед тим, як вкладати кошти, треба виконати як мінімум два основні кроки:

по-перше, перевірити ліцензії фінансової компанії (наприклад, на сайті Нацбанку, де є чимало інформації про це). Також варто звертати увагу на власника компанії, на її медійність та документацію;

по-друге, розуміти адекватність дохідності.

"Дуже мало людей розуміють адекватність дохідності. Адже більшість при проходженні тесту на ризик-профіль обирають пункт, що хотіли б отримувати 50-100% дохідності...

Таке розуміння розвивається із культурою інвестицій та медійним фоном — коли постійно буде говоритися про адекватну дохідність у 5-10% у валюті, люди будуть це розуміти і пам’ятати. І коли піраміди пропонуватимуть сотні чи тисячі відсотків річних — це буде тригерити",

За словами експертки, люди дуже довго і важко заробляють гроші, але чомусь дуже швидко приймають рішення їх втратити. Тому вона радить не лінуватися і не нехтувати витратити свій час на перевірку компаній, аби потім не втратити свої кошти.

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