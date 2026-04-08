У ЗСУ назвали ключові проблеми рекрутингу: що відлякує кандидатів на службу

У відповідній роботі доводиться стикатися з бар’єрами у вигляді бюрократії, тривалих термінів оформлення та відсутності єдиного підходу
У відповідній роботі доводиться стикатися з бар’єрами у вигляді бюрократії, тривалих термінів оформлення та відсутності єдиного підходу
Відсутність чітких орієнтирів часто породжує сумніви та затягує ухвалення рішення кандидатами на службу.
Про це в інтерв’ю «Укрінформу» сказала Олександра Невідома, начальниця групи рекрутингу 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Вона розповіла, що недовіра до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) впливає на рекрутинг, але не є критичною. За її словами, це радше фактор «додаткових сумнівів на старті».
Невідома зауважила, що питання термінів служби та ротацій є одним з ключових факторів, який безпосередньо впливає на рішення кандидата щодо служби в ДШВ.
«Сучасний кандидат хоче розуміти, який термін він перебуватиме в зоні бойових дій, чи буде можливість відновлення, та яким саме буде баланс служби й відпочинку. Відсутність чітких орієнтирів часто породжує сумніви й затягує ухвалення рішення», — підкреслила вона.

Три фактори, які влпивають на рекрутинг

Начальниця групи рекрутингу пояснила психологічний фактор в цьому питанні. Так, ротації — це не лише про організацію служби, а й про збереження морально-психологічного стану, запобігання вигоранню та підтримання боєздатності підрозділів. «Кандидати це розуміють і прямо ставлять такі питання», — сказала Невідома.
Також роль тут відіграє сімейне рішення, адже дуже часто рішення про службу ухвалюють не лише особисто, а й разом із родиною. «Чітке розуміння термінів і ротацій знижує напругу в родині, підвищує рівень підтримки кандидата та робить рішення більш усвідомленим», — зауважила військовослужбовиця.
Крім того, йдеться про вплив на конверсію рекрутингу. Практика показує, що коли кандидат отримує чітке пояснення щодо ротацій, то імовірність зарахування зростає, а коли інформація розмита або відсутня, то частина людей відмовляється.

Бюрократія та «переконування» людей

За її словами, у відповідній роботі доводиться стикатися з бар’єрами у вигляді бюрократії, тривалих термінів оформлення та відсутності єдиного підходу.
На запитання, чи доводиться «переконувати» людей, рекрутерка зазначила, що хтось із кандидатів приходить уже вмотивованим, а іншим потрібне чітке пояснення умов служби та шляху від заявки до підрозділу.
Невідома зазначила, що часом хтось відмовляється через чесну розмову про ризики. «Чесна розмова допомагає одразу відсіяти тих, хто не готовий до реальних умов служби, що в результаті підвищує якість і стійкість особового складу», — наголосила вона.
За матеріалами:
Укрінформ
МобілізаціяЗСУПризовКонтракт
