У Зеленського кажуть, що Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО — Finance.ua

У Зеленського кажуть, що Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО Вчора 18:43 — Казна та Політика

У Зеленського кажуть, що Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО

Через позицію окремих країн-учасниць, Україна наразі не ініціюватиме будь-яких кроків для вступу до НАТО. Поки що головна вимога до Альянсу — суворіші попередження росії.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Зеленський виступить на самітах G7 і НАТО по відеозв’язку й висловить позицію України.

Як повідомляє Жовква, на Мадридському саміті НАТО, який відбудеться 29 — 30 червня, Альянс погодить нову стратегічну концепцію. Попередня редакція зобов’язує НАТО розвивати партнерство з Україною.

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Жовква розповів, що на сьогодні Київ визнає неможливість вступити у НАТО в короткостроковій перспективі. Утім, очікує, що Альянс підтвердить подальше партнерство.

«Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо», — заявив він.

Він додав, що члени НАТО повинні визнати ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, інакше оновлена стратегія стане ще одним неважливим папірцем.

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Також Україна висуне вимогу, щоб будь-які згадки про росію як стратегічного партнера, були виключені з концепції.

"Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі попередження російському агресору",— додав Жовква.

Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження росії стосовно її агресивних намірів. До обговорення цього питання доєднається і Президент України Володимир Зеленський. Він повторить вимогу про договірні гарантії безпеки України після завершення війни з росією.

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