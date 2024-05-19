У застосунку Google Photos зʼявились функції ШІ: як скористатися — Finance.ua

У застосунку Google Photos зʼявились функції ШІ: як скористатися Сьогодні 03:20 — Фондовий ринок

У застосунку Google Photos зʼявились функції ШІ: як скористатися, Фото: Adobe Stock

У популярному додатку «Google Фото» з’явилася нова функція, яка дасть змогу шукати фотографії, залучивши штучний інтелект.

У компанії порівнюють її з особистим фотографом, який знає все про вас.

Як користуватися

Функція отримала назву Ask Photos («Запитати у фото»). Наразі для пошуку необхідного знімка можна вказати об'єкт, який зображений на ньому.

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Наприклад, написати «собака» — і додаток покаже всі знімки з будь-якими собаками.

Тепер пошук працює набагато краще, допомагаючи користувачам глибше вивчити свої спогади.

Наприклад, у вбудованому чаті з ШІ можна буде уточнити, яку саме собаку ви хочете знайти — можливо, це знімок, зроблений в якийсь період часу, або це якась певна порода.

Запити на пошук можуть бути набагато складнішими — майже як під час спілкування з людиною.

Так, на запит «Покажи, як моя донька вчилася плавати» нейромережа зібрала всі світлини з донькою, де вона перебуває в басейні або на морі, або тримає нагороду зі змагань і склала колаж у хронологічній послідовності.

Зазначається, що ця функція стала можливою завдяки впровадженню в «Google Фото» нейромережі Gemini 1.5 Pro. Поки що вона тестується в компанії, але відомо, що вже цього літа добереться до всіх користувачів.

УНІАН За матеріалами:

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