У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв — Finance.ua
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У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

Особисті фінанси
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У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
У державному застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Як повідомляє пресслужба «Дії», це пов’язано з заміною тарифів на адміністративні послуги для водіїв з 1 січня 2024 року.
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«З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в „Дії“ будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.
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У пресслужбі закликали користувачів заздалегідь спланувати заміну водійських документів, а також купівлю або продаж авто.
Нагадаємо, 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в застосунку «Дія» запрацює послуга купівлі-продажу авто за 15 хвилин. Можна буде купити або продати авто через смартфон, а також отримати новий техпаспорт і номери.

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За матеріалами:
УНІАН
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