У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв — Finance.ua

У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв Сьогодні 12:20 — Особисті фінанси

У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

У державному застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Як повідомляє пресслужба «Дії», це пов’язано з заміною тарифів на адміністративні послуги для водіїв з 1 січня 2024 року.

«З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в „Дії“ будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.

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У пресслужбі закликали користувачів заздалегідь спланувати заміну водійських документів, а також купівлю або продаж авто.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив , що в застосунку «Дія» запрацює послуга купівлі-продажу авто за 15 хвилин. Можна буде купити або продати авто через смартфон, а також отримати новий техпаспорт і номери.

УНІАН За матеріалами:

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