У застосунку «Армія+» стартує курс фінграмотності для військових — Finance.ua

У застосунку «Армія+» стартує курс фінграмотності для військових
У застосунку «Армія+» запустився навчальний курс про фінансову грамотність для військових.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Що відомо про курс
Це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби.
Читайте також
Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування.
Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.
Як побудований курс
Курс складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля — є тест на засвоєння знань.
Після всіх модулів — фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.
Загалом в «Армія+» тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю.
Найпопулярніші курси — це «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».
Поділитися новиною