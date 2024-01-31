У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики — Finance.ua

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У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики

Технології&Авто
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У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
У Європі задумалися про заборону широких кросоверів та позашляховиків.
Як показало дослідження Transport & Environment (T&E), середня ширина нових машин у Євросоюзі вже перевищила 180 сантиметрів — розмір стандартного місця для паркування. При цьому вони не зупинилися у зростанні: вже 23 роки поспіль автомобілі додають у середньому по 0,5 сантиметра до ширини.
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У T&E зазначили, що, можливо, пів сантиметра на рік не здається великим збільшенням. Однак без законодавчих реформ розкішні позашляховики зрівняються завширшки з вантажівками та автобусами, що призведе до транспортного колапсу на європейських вулицях. Вже зараз вони залишають замало місця для інших учасників руху.
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Близько половини нових SUV не вписується в 180 сантиметрів — стандартне паркомісце в багатьох європейських містах, таких як Париж, Лондон і Берлін. Наприклад, ширина Mercedes-Benz GLC становить 203 сантиметри, Range Rover — майже 205, Volvo EX90 — близько 204 сантиметрів. А у BMW на два метри завширшки розтягнуті відразу кілька моделей.
Крім того, що на дорогах банально стає тісно, великі габарити загрожують безпеці, зазначають у T&E. Особливо важлива висота: підвищення капота на 10 сантиметрів збільшує ризик смертельного результату при зіткненнях з пішоходами та велосипедистами на 30 відсотків, показало дослідження, проведене в Бельгії з 2017 по 2021 рік.
За матеріалами:
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