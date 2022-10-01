У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік — Finance.ua

У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік Вчора 18:20 — Світ

У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік

Для Європи 2023 рік буде складним в економічному плані, а перший його квартал, найімовірніше, супроводжуватиметься падінням основних економічних показників.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє Rai News.

«2023-й, безперечно, буде тяжким роком, у якому перший квартал, швидше за все, буде негативним, оскільки ми вважаємо, що четвертий квартал 2022 року також буде негативним», — розповіла вона під час свого виступу на слуханнях у Комітеті з економічних питань Європейського парламенту.

За словами Лагард, 2023 рік цілком може супроводжуватись рецесією.

«Прогнози, як і раніше, припускають, що 2023 рік буде позитивним на 0,9%, але в сценарії зі зниженням очікується спад на 0,9%. У деяких країнах важко передбачити справжній результат на 2023 рік», — зазначила посадовиця.

Вона пояснила, що у наступні квартали очікується суттєве уповільнення економічної активності, здебільшого через чотири фактори:

висока інфляція, яка стримує витрати і виробництво в економіці, що посилюється через перебої з постачанням газу;

високий попит на послуги, що виник з відновленням роботи економіки, втрачає чинність;

послаблення світового попиту, у тому числі в контексті посилення грошово-кредитної політики в багатьох великих економіках;

погіршення обмінних курсів, які означатимуть меншу підтримку світової економіки.

«Невизначеність залишається високою, про що свідчить зниження довіри домогосподарств та бізнесу», — додала Лагард.

Вона також сказала, що невиправдана агресивна війна Росії проти України продовжує кидати тінь на Європу.

«Перспективи похмурнішають», — констатувала Лагард.

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