У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік — Finance.ua

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У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік

Світ
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У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік
У ЄС зробили економічний прогноз на наступний рік
Для Європи 2023 рік буде складним в економічному плані, а перший його квартал, найімовірніше, супроводжуватиметься падінням основних економічних показників.
Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє Rai News.
«2023-й, безперечно, буде тяжким роком, у якому перший квартал, швидше за все, буде негативним, оскільки ми вважаємо, що четвертий квартал 2022 року також буде негативним», — розповіла вона під час свого виступу на слуханнях у Комітеті з економічних питань Європейського парламенту.
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За словами Лагард, 2023 рік цілком може супроводжуватись рецесією.
«Прогнози, як і раніше, припускають, що 2023 рік буде позитивним на 0,9%, але в сценарії зі зниженням очікується спад на 0,9%. У деяких країнах важко передбачити справжній результат на 2023 рік», — зазначила посадовиця.
Вона пояснила, що у наступні квартали очікується суттєве уповільнення економічної активності, здебільшого через чотири фактори:
  • висока інфляція, яка стримує витрати і виробництво в економіці, що посилюється через перебої з постачанням газу;
  • високий попит на послуги, що виник з відновленням роботи економіки, втрачає чинність;
  • послаблення світового попиту, у тому числі в контексті посилення грошово-кредитної політики в багатьох великих економіках;
  • погіршення обмінних курсів, які означатимуть меншу підтримку світової економіки.
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«Невизначеність залишається високою, про що свідчить зниження довіри домогосподарств та бізнесу», — додала Лагард.
Вона також сказала, що невиправдана агресивна війна Росії проти України продовжує кидати тінь на Європу.
«Перспективи похмурнішають», — констатувала Лагард.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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