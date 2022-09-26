Війна в Україні коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн – прогноз OECD — Finance.ua

Війна в Україні коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн – прогноз OECD Вчора 16:45 — Світ

Війна в Україні коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн – прогноз OECD

Вторгнення росії в Україну коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн недоотриманої продукції до кінця наступного року — і навіть більше, якщо сувора зима призведе до нормування енергії в Європі, заявила Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Оцінка цієї міжнародної організації, що обʼєднує 37 країн, оголює масштаби економічних наслідків вторгнення москви в Україну сім місяців тому.

Агресія росії спровокувала стрибок цін на енергоносії, що призвело до зниження витрат домогосподарств та підірвало довіру ділових кіл, особливо у Європі. Конфлікт порушив ланцюжки поставок, викликав нестачу продуктів харчування та інших предметів першої необхідності та потряс ринки по всьому світу.

Західні уряди побоюються, що указ про часткову мобілізацію та підготовку росії до анексії частини України може затягнути конфлікт на багато місяців, а можливо, і на роки, ще більше підживлюючи невизначеність, яка зараз тисне на світову економіку. «Ми платимо за війну дуже високу ціну», — сказав виконувач обовʼязків головного економіста OECD Альваро Сантос Перейра.

У своїх останніх прогнозах організація заявила, що світова економіка має зрости на 3% цього року та на 2,2% наступного року. Перед війною очікувалося зростання на 4,5% у 2022 році та на 3,2% у 2023 році. Різниця між цими двома оцінками означає, що війна та її наслідки обійдуться світові у суму, еквівалентну обсягу виробництва, виробленого всією французькою економікою за ці два роки.

OECD очікує, що економіка єврозони зросте лише на 0,3% у 2023 році, а економіка Німеччини скоротиться на 0,7%. Коли він востаннє публікував прогнози у червні, дослідницький орган очікував побачити зростання на 1,6% у єврозоні та 1,7% у Німеччині.

Організація попередила, що економіка Європи може зіткнутися з ще різкішим спадом, якщо ціни на енергоносії знову зростуть. Якщо ціни на природний газ зростуть на 50% до кінця року, обсяг виробництва в Європі може знизитися на 1,3% у 2023 році, тоді як світова економіка зросте лише на 1,7%.

OECD знизила свій прогноз економічного зростання США в 2023 році до 0,5% з 1,2%, але заявила, що можливо різкіше уповільнення, якщо інфляція не падатиме так швидко, як сподівається Федеральна резервна система.

Очікується, що економіка Китаю трохи відновиться у 2023 році після млявого зростання у 2022 році, що відображає обмеження для стримування пандемії COVID-19. У червні ОЕСР прогнозувала зростання на рівні 4,4% у 2022 році, але тепер лише на 3,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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