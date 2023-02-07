У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами — Finance.ua

У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами

Європейський Союз запускає 10 проєктів з міжнародного залізничного сполучення по всій Європі. Також покращать ті маршрути, які вже існують.

Про це повідомляє Travel Tomorrow

Окрім цього, ініціатива спрямована на просування ефективних та екологічних перевезень відповідно до Стратегії Комісії зі сталої та інтелектуальної мобільності.

Читайте також Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг

«Я з нетерпінням чекаю спільної роботи із залізничним сектором, щоб зробити ці 10 „пілотів“ успішними та надихнути багатьох приєднатися до нас», — зазначила Адіна Валеан, комісар з транспорту Єврокомісії.

У рамках проєкту в Єврокомісії хочуть допомогти залізничним компаніям створювати нові денні та нічні міжнародні залізничні сполучення.

Які маршрути запустять:

сполучення між Угорщиною, Австрією та західною Румунією;

сполучення за маршрутом Німеччина — Данія — Швеція за участю SJ (новий нічний поїзд Стокгольм — Копенгаген — Берлін і денний поїзд Гамбург — Гетеборг (та, можливо, Осло, у співпраці з DSB і DB), Snälltaget (розширений нічний поїзд Стокгольм — Копенгаген — Берлін), České dráhy (новий рейс Прага — Берлін — Копенгаген, у співпраці з DB та DSB) та Flixtrain (новий рейс Лейпциг — Берлін — Копенгаген — Стокгольм);

нічні поїзди, зокрема новий нічний поїзд Париж — Мілан — Венеція;

Flixtrain, новий рейс Мюнхен — Цюрих;

WESTbahn, нова лінія Мюнхен — Відень — Будапешт, розширення чинної лінії;

Nederlandse Spoorwegen, розширення наявного повідомлення Амстердам — Лондон у співпраці з Eurostar;

European Sleeper, новий нічний поїзд Амстердам — Барселона;

Ferrovie dello Stato Italiane / Deutsche Bahn, нові маршрути Рим — Мюнхен та Мілан — Мюнхен;

LSA, нові рейси Лісабон — Ла-Корунья та Лісабон — Мадрид;

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, нові послуги, що з’єднують Каталонію та південь Франції.

План дій ЄС доповнює наявну нормативну та політичну базу ЄС для розвитку залізничного транспорту. Вона надає галузі інструменти, щоб реалізувати цю концепцію і щоб на ринку з’являлися нові гравці та послуги.

За словами Адіни Велеан, залізничний транспорт є одним із найстійкіших видів транспорту, але цей потенціал ризикує бути витраченим марно — на транскордонні поїздки припадає всього 7% шляху, який долають саме поїздами. Тому такий план дій допоможе зробити залізницю привабливішою для далеких і транскордонних поїздок.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.