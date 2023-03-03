У ЄС відклали затвердження заборони двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року — Finance.ua

У ЄС відклали затвердження заборони двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року Сьогодні 20:41 — Технології&Авто

Шведське головування у Раді ЄС вирішило відкласти остаточне затвердження рішення про обмеження викидів для автомобілів, ймовірно, через спротив окремих країн.

Про це повідомляє Politico

Затвердити рішення спершу планували 7 березня, проте речник повідомив, що розгляд вирішили відкласти на якусь із наступних зустрічей Ради ЄС.

Йдеться про нові нормативи, які заборонять продаж нових авто з двигуном внутрішнього згоряння після 2035 року. Восени Рада ЄС і Європарламент досягли політичної домовленості щодо цього проєкту, а в середині лютого Європарламент схвалив його.

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Водночас останнім часом від низки країн почали лунати додаткові вимоги.

Так, міністр транспорту Німеччини заявив, що ФРН не затвердить проєкт, якщо у ньому не буде винятку для автомобілів, які працюють на так званому електропаливі, яке виробляють із відновлюваних джерел за допомогою електроенергії.

У Римі теж заявили, що погодяться лише тоді, коли Єврокомісія запропонує «здорові альтернативи для досягнення цілей екологічної стійкості ЄС». Певний спротив є також з боку Польщі та Болгарії.

Негативне голосування якоїсь однієї країни не вплинуло б на ухвалення регламенту в Coreper, оскільки для цього достатньо кваліфікованої більшості, але з більшою опозицією затвердити рішення неможливо.

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Європейська правда За матеріалами:

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