Назвали найгірші вживані автомобілі, які не варто купувати — Finance.ua

Назвали найгірші вживані автомобілі, які не варто купувати Сьогодні 02:40 — Технології&Авто

Експерти склали рейтинг із 10 найгірших вживаних автомобілів останніх років.

10 місце. Toyota Avensis II (2003-2008)

Ця модель має багато проблем з якістю, які залишалися з нею протягом усього періоду виробництва. Так, у бензинових двигунів є проблеми з високим споживанням мастила (переважно 1,8 та 2,0). Ранні моделі дизелів 2.0 з чавунним блоком (116 к.с.) непогані, але мають слабку фурнітуру, а версії з алюмінієвим блоком 2.2 (2005 р.) і 2.0 (2006 р.) страждають на прогорання прокладок головок і деформації стінки циліндрів. Крім того, багато дрібних проблем, таких як нитки, що вилазять з оббивки, проблеми з фарами (галоген та ксенон) та підвіскою (слабкі задні важелі підвіски в універсалі).

9 місце. Volkswagen Golf VI (2008-2012)

Навіть малооб’ємні двигуни TSI (1.2 та 1.4) мають проблеми з довговічністю ланцюга ГРМ, варіаторами та поршнями, а мотори 1.8 та 2.0 (EA888) споживають багато мастила. Дизелі також не позбавлені дефектів (наприклад, з DPF, турбіною чи форсунками). Також рекомендується бути обережними з автомобілями, обладнаними коробками DSG. До всього цього є проблеми з корозостійкістю та електронікою.

8 місце. Audi A4 III B8 (2007-2015)

Друге покоління A4 було відоме кількома серйозними недоліками. Проблеми виникають із бензиновими двигунами 1.8 і 2.0 TFSI, у яких розтягується ланцюг ГРМ і надмірно витрачається мастило. Крім того, у вузлів прямого впорскування є проблема із накопиченням вуглецю на клапанах. Двигун 2.0 TDI має проблеми з поломками насосів високого тиску, а турбодизель V6 дорогий в обслуговуванні. Також є нюанси коробки передач S tronic з подвійним зчепленням перших років виробництва.

7 місце. Subaru Forester III (2008-2013)

Конструкція цього автомобіля далека від досконалості. Є проблеми із зчепленням, а також відомі випадки надмірного осьового люфта колінчастого валу, що призводило до дуже дорогого капітального ремонту двигуна.

6 місце. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

До покупки Passat необхідно підходити з обережністю. У разі серії В6 вже через 100–150 тисяч кілометрів виникали серйозні проблеми. 2-літровий TDI страждає від різних поширених несправностей: виходу з ладу форсунок, несправності електроніки тощо. Бензинові 1.4 TSI страждають від проблем з ланцюгом ГРМ, FSI «забивається» відкладеннями вуглецю, а 1.8 та 2.0 TSI мають великий «масложор». Додайте до цього корозію на дверях багажника (універсал), кромках дверей і колісних арок, несправності модуля блокування керма, електричного гальма стоянки, коробки передач DSG.

5 місце. BMW 1 Серії (2004-2013)

У бензинових двигунах з безпосереднім упорскуванням відбуваються поломки високого тиску насосів, на клапанах накопичується нагар, пошкоджуються форсунки. Ланцюговий привід ГРМ ненадійний (особливо в 116i та 120d 2007 року випуску). Крім того, 2.0d також має проблеми зі шківом, є ризик порвати заслінку у впускному колекторі, обладнання виходить з ладу. Як правило, дизелі 2.0 (M47 і пізніші N47) створюють ризик дорогих та серйозних поломок. На бензинових двигунах R6 N52 (2,5 і 3,0) є несправні головки та поршні, швидко зношуються розподільчі вали, підвищений апетит до моторного масла. А ще несправна електроніка, неадекватний кермовий механізм (стукіт, шуми) може відмовити модуль EPS.

4 місце. Volkswagen Touran (2003-2015)

У старих моделях (до 2010 року) дизельні двигуни створюють серйозні проблеми (їх дуже часто модифікували), а тип несправностей залежить від версії та серії агрегату — можливі: тріщина головки, протирання валу, вихід з ладу системи упорскування, периферійних пристроїв, електроніки та електрики. Під капотом моделі також опинилася невдала версія двигуна 1.9 TDI з кодом BXE, у якій часто обертаються втулки. У 2010 році були представлені турбодизелі 1.6 та 2.0, з дещо кращою надійністю, але також не позбавлені недоліків. Серед вживаних автомобілів зустрічаються варіанти з вдалим бензиновим двигуном 1.6 8V потужністю 102 к.с. та варіанти 2.0 FSI. Але з 2010 року в асортименті виник проблемний двигун 1.2 TSI (серія EA111). І хоча запчастин для цього автомобіля багато, далеко не все можна відремонтувати відносно дешево.

3 місце. Volvo XC90 II (з 2015 р.)

На початку виробництва власники цієї моделі боролися з багатьма проблемами. Переважно була несправна електроніка, але траплялися й інші проблеми різного ступеня важкості. Навіть механіки Volvo визнають, що друге покоління XC90 — недосконала конструкція. Але важливо зазначити, що проблеми стосуються автомобілів саме у перші роки виробництва. Потім модель поступово вдосконалювалася і сьогодні рівень її поломок невисокий.

2 місце. BMW 3 Серії E90 (2005-2013)

У бензинових двигунах R4 і R6 з безпосереднім упорскуванням ламаються котушки, форсунки та насоси високого тиску, а покупка варіанта R6 N52 взагалі може стати фінансовою катастрофою. Також аварійним та дорогим у ремонті виявився дизель 2.0 N47, довговічність якого покращилася лише наприкінці виробництва моделі. Є потенційні проблеми з автоматичною коробкою передач, електрикою, підвіскою та кермовим механізмом.

1 місце. BMW 5 Серії E60/61 (2003-2010) та F10/11 (2010-2017)

Автомобіль має багато алюмінієвих елементів (деталі кузова, підвіска) та надзвичайно розгалужену електричну систему. Про проблеми 2-літрового дизеля можна написати книгу. Бензинові двигуни також не позбавлені недоліків. Наступник 2010-2017 років став трохи кращим (стабільніша електроніка, краща якість виготовлення), але серйозні збої все одно трапляються. У бензинового двигуна 2.0T (N20; 520i, 528i) спостерігається велика витрата мастила, а у 4.4 (N62) втулки часто обертаються після малого пробігу. Дизелі мають дефект ГРМ, а у 525d (2.0) ламаються маленькі турбіни. Крім того, часто зношуються деталі передньої підвіски.

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