У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv

У Європейському Союзі пропонують створити добровільний фонд у розмірі від 20 до 40 млрд євро для військової допомоги Україні. Це необхідно, щоб уникнути вето з боку Угорщини.

Із відповідним документом ознайомилося видання Euractiv

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У документі йдеться, що країнам блоку «рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму не менше 20 млрд євро та потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України».

В якості першого кроку лідери мають домовитися про виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 мільйонів одиниць великокаліберних артилерійських боєприпасів.

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Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги — роблячи внесок або грошима, або у натуральній формі.

Пріоритетом мають стати великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі та будь-яка підтримка бригад ЗСУ.

Створення фонду лідери Євросоюзу обговорюватимуть на саміті наступного тижня. Крайній термін висловлення країнами зацікавленості — 30 квітня.

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