У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv — Finance.ua
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У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv

Казна та Політика
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У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv
У ЄС пропонують створити фонд у розмірі до 40 млрд євро для військової допомоги Україні — Euractiv
У Європейському Союзі пропонують створити добровільний фонд у розмірі від 20 до 40 млрд євро для військової допомоги Україні. Це необхідно, щоб уникнути вето з боку Угорщини.
Із відповідним документом ознайомилося видання Euractiv.
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У документі йдеться, що країнам блоку «рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму не менше 20 млрд євро та потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України».
В якості першого кроку лідери мають домовитися про виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 мільйонів одиниць великокаліберних артилерійських боєприпасів.
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Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги — роблячи внесок або грошима, або у натуральній формі.
Пріоритетом мають стати великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі та будь-яка підтримка бригад ЗСУ.
Створення фонду лідери Євросоюзу обговорюватимуть на саміті наступного тижня. Крайній термін висловлення країнами зацікавленості — 30 квітня.
За матеріалами:
Слово і Діло
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