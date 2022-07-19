У ЄС підтвердили намір дати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги — Finance.ua
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У ЄС підтвердили намір дати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги

Казна та Політика
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У ЄС підтвердили намір дати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги
У ЄС підтвердили намір дати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги
Європейська рада ухвалила рішення про виділення мільярда євро для України і продовжуватиме працювати у напрямку надання решти із 9 мільярдів євро погодженої на рівні ЄС макрофінансової допомоги, однак говорити про конкретні терміни зарано.
Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
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«Щодо макрофінансової допомоги. Єврокомісія оголосила про виділення 9 мільярдів євро. На цей час Рада ЄС досягла згоди виплатити 1 мільярд. Ми продовжуємо працювати, щоб знайти шлях для виплати решти 8 мільярдів євро. Я не можу надати вам якусь дату щодо цього, але це залишається в нашому порядку денному, і ми будемо шукати шлях, щоб це зробити. Тому що ми повною мірою розуміємо макроекономічні труднощі, з якими стикається Україна», — сказав Боррель.
Він зауважив, що подібні ускладнення є нормальними в умовах війни, коли доходи держави проходять через певний колапс.
«Ми будемо надавати макрофінансову допомогу, щоб стабілізувати Україну, тому що це такою ж мірою важливо, як і надання військової допомоги», — додав високий представник ЄС.
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Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, звідки і як Єврокомісія має намір мобілізувати гроші для допомоги Україні, він зауважив, що в усьому варто дотримуватися послідовності дій.
«Ми щойно погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро. Ви питаєте, що буде далі. Наступний крок — витратити ці 500 мільйонів євро. Коли це буде зроблено, ми подивимося, що буде далі. Ніхто сьогодні не виступав проти виділення цих 500 мільйонів євро. Угода щодо цього була досягнута. Всі країни погодилися, що ці 500 мільйонів євро мають бути взяті з Європейського фонду миру. Це, безумовно, не бездонна бочка з грошима, але поки що ми продовжуємо фінансувати ті витрати, які ми гарантували для України», — зауважив Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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