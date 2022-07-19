Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба — Finance.ua

Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes

«У нас не уряд, а особисто Президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу», — зазначив він.

За його словами, рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не тільки від України.

«Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось в ЄС, що він буде свідомо гальмувати все, що пов’язано з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% задовольняти всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно будуть гальмувати. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата показав, що ми вміємо це робити», — додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що часткова окупація територій України не стане перепоною для вступу до Євросоюзу, якщо сам ЄС захоче знайти політичне рішення.

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iTechua За матеріалами:

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