Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба — Finance.ua
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Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба

Особисті фінанси
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Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes.
«У нас не уряд, а особисто Президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу», — зазначив він.
За його словами, рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не тільки від України.
«Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось в ЄС, що він буде свідомо гальмувати все, що пов’язано з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% задовольняти всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно будуть гальмувати. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата показав, що ми вміємо це робити», — додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що часткова окупація територій України не стане перепоною для вступу до Євросоюзу, якщо сам ЄС захоче знайти політичне рішення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
iTechua
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