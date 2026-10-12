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Крок до ЄС: ВР ухвалила важливий закон

Казна та Політика
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Крок до ЄС: ВР ухвалила важливий закон
Крок до ЄС: ВР ухвалила важливий закон
Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Від цього залежить, чи зможе Україна відкрити наступні етапи переговорів про вступ до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Веховну Раду України.
Депутати проголосували за законопроєкт № 16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.
«За проголосували 266 народних депутатів», — йдеться у заяві ВР.
Голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати документ і направити його на підпис президенту.
Ухвалення закону — необхідна умова, щоб розблокувати євроінтеграційні процеси.
Завдяки цьому Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.
Українська й надалі залишається державною мовою освітнього процесу, а зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС. Російської серед них нема.
Нагадаємо, посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю РБК-Україна розповів про терміни виконання домовленостей з Будапештом.
Зміни за першими п’ятьма пунктами мали внести в законодавство у вересні, а решту питань погодити до травня 2027 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна Рада
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