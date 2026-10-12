Крок до ЄС: ВР ухвалила важливий закон

Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Від цього залежить, чи зможе Україна відкрити наступні етапи переговорів про вступ до ЄС.

Депутати проголосували за законопроєкт № 16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.

«За проголосували 266 народних депутатів», — йдеться у заяві ВР.

Голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати документ і направити його на підпис президенту.

Ухвалення закону — необхідна умова, щоб розблокувати євроінтеграційні процеси.

Завдяки цьому Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.

Українська й надалі залишається державною мовою освітнього процесу, а зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС. Російської серед них нема.

Нагадаємо, посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю РБК-Україна розповів про терміни виконання домовленостей з Будапештом.