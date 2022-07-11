Не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро, - Марченко — Finance.ua

Не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро, - Марченко Вчора 17:30 — Казна та Політика

Серед країн ЄС немає єдиної думки щодо надання Україні пакету допомоги на 9 млрд євро. Не всі країни Союзу готові підтримувати Україну такою сумою.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Corriere della Sera

Міністр зазначив, що Україна отримує зброю і військову допомогу, але цього недостатньо, щоб перемогти або відвоювати окуповані території. Це явна ознака того, що Європейський союз і світ втомилися від війни в Україні.

«Деякі уряди не готові підтримувати Україну такою сумою. У перші місяці війни Європа була єдиною. Зараз ми бачимо різні думки про те, як підтримати Україну», — додав він.

Таким чином, Марченко фактично підтверджує інформацію італійських ЗМІ про те, що Німеччина блокує цей пакет допомоги.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала пакет допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн — членів ЄС.

Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

У той же час в Мінфіні України заявляють про необхідність надання допомоги в 5 млрд доларів на місяць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.