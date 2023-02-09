У Yasno пояснили, чому одні будинки в Києві відключають від електроенергії, а інші - ні — Finance.ua

У Yasno пояснили, чому одні будинки в Києві відключають від електроенергії, а інші - ні Сьогодні 10:05 — Енергетика

У Yasno пояснили, чому одні будинки в Києві відключають від електроенергії, а інші - ні

У компанії-постачальника електроенергії Yasno пояснили, чому одні будинки в Києві відключають від електричної енергії, а інші — ні.

«Останнім часом (особливо після того, як у Києві збільшили обсяги споживання) часто бачу питання, чому під час темно-сірих слотів у графіках відключаються не всі будинки, що є в одній групі. Хоча раніше всі відключалися разом», — повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Він зазначив, що відповідь на це питання проста.

«Іноді обмеження від „Укренерго“ можуть бути такими, що всю групу відключати і не потрібно», — повідомив він.

«Якщо ліміти і характер споживання дозволяє, то не вимикають усіх клієнтів, що входять в одну групу. А обмежуються лише тою частиною, що потрібна. Ми знаємо, що одна група розрахована, наприклад, десь на 400 МВт. Якщо діє обмеження в 200 МВт, то, зрозуміло, всіх відключати і не потрібно. Водночас колеги стежать за справедливим розподілом. Це означає, що якщо сьогодні були відключені 1-5 підгрупи, то завтра за умов таких же обмежень — 5-10 підгрупи. І навпаки», — зазначив Коваленко.

Читайте також Відключень світла може стати менше: ДТЕК почав імпортувати електроенергію з ЄС

НЕК «Укренерго» також повідомили , що запровадили нові ліміти енергоспоживання, які дозволять не відключати світло протягом кількох годин у Києві й області, а також у Дніпропетровському регіоні.

«Укренерго» встановив такі ліміти:

Київ (з 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);

Київська область (з 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 823 МВт);

Дніпропетровська область (з 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).

Нові ліміти споживання електроенергії дозволять застосовувати планові відключення, а з 10 до 15 годин відключення світла не буде зовсім.

«Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00. Але у разі підвищеного навантаження зараз можуть застосовуватися стабілізаційні відключення згідно з графіком», — йдеться у пресрелізі ДТНК.

Водночас наголошується, що через серйозну аварію в Одеській області все ще складна ситуація зі світлом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.