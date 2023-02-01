Відключень світла може стати менше: ДТЕК почав імпортувати електроенергію з ЄС — Finance.ua

Відключень світла може стати менше: ДТЕК почав імпортувати електроенергію з ЄС Сьогодні 12:42 — Енергетика

Відключень світла може стати менше: ДТЕК почав імпортувати електроенергію з ЄС

ДТЕК почав імпортувати електроенергію з ЄС, щоб зменшити дефіцит в Україні. Тож тривалість відключень світла може помітно скоротитись.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У ДТЕК розповіли, що за січень поставили з-за кордону 60 мільйонів кіловат-годин електроенергії, щоб зменшити дефіцит, та відключення тривали коротший проміжок часу.

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У компанії також підкреслюють, що готові постачати в Україну ще більше європейської електроенергії. Ба більше, в перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитись майже вдвічі.

«Поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитись до 1 мільярда кіловат-годин на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами», — розповіли у відомстві.

Телеканал 24 За матеріалами:

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