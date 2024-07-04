У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти

Світ
36
У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти
У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти
З 1 липня в Японії вперше за 20 років впровадили в обіг три нові банкноти, в яких використовуються передові технології для запобігання підробкам.
Про це повідомляє NHK.
На оновлених банкнотах зображені: бізнесмен та державний діяч Сібусава Ейіті, педагог Цуда Умеко та бактеріолог Кітасато Сібасабуро.
Читайте також
Дизайн купюр оновлено вперше з 2004 року. На банкноти нанесено голограму нового типу, що ускладнює їхню підробку, а цифри надруковані великим шрифтом, тож їх легше прочитати.
У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти
Очікується, що нові банкноти з’являться в обігу вже в середу після того, як Банк Японії доставить їх до фінансових установ.
Уряд та Банк Японії планують надрукувати 7,48 млрд нових банкнот до березня наступного року.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.