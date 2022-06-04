У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима — Finance.ua

У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима

Вчора 08:45 — Фінтех і Картки

У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима

Парламент Японії ухвалив законопроєкт, який визнав стейблкоїни цифровими грошима.

Про це пише forklog із посиланням на Bloomberg .

Згідно з документом, «стабільні монети» мають бути прив’язані до ієни або іншого законного платіжного засобу та гарантувати власникам право викуповувати їх за номінальною вартістю.

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Подібне трактування означає, що емітентами стейблкоїнів можуть виступити лише банки, що володіють ліцензіями, провайдери грошових переказів і трастові компанії.

Закон набуде чинності влітку 2023 року.

Агентство фінансових послуг Японії пообіцяло розробити правила роботи для емітентів стейблкоїнів.

В даний час проєкти «стабільних монет», що відповідають майбутнім нормативним вимогам, готують Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Trust. Про подібні плани також повідомляв співемітент USDC, компанія Circle.

Раніше про плани щодо легалізації стейблкоїнів оголосив Мінфін Великобританії. Цей крок покликаний позначити країну як дружню стосовно цифрових активів юрисдикцію.

Пізніше виконавчий директор FCA Сара Прітчард закликала враховувати крах TerraUSD під час роботи над нормативно-правовою базою для індустрії.

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