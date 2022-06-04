У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима — Finance.ua

В даний час проєкти «стабільних монет», що відповідають майбутнім нормативним вимогам, готують Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Trust. Про подібні плани також повідомляв співемітент USDC, компанія Circle.
Раніше про плани щодо легалізації стейблкоїнів оголосив Мінфін Великобританії. Цей крок покликаний позначити країну як дружню стосовно цифрових активів юрисдикцію.
Пізніше виконавчий директор FCA Сара Прітчард закликала враховувати крах TerraUSD під час роботи над нормативно-правовою базою для індустрії.