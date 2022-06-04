У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима

Вчора 08:45Фінтех і Картки
147
У Японії стейблкоїни визнали цифровими грошимаУ Японії стейблкоїни визнали цифровими грошима
Парламент Японії ухвалив законопроєкт, який визнав стейблкоїни цифровими грошима.
Про це пише forklog із посиланням на Bloomberg .
Згідно з документом, «стабільні монети» мають бути прив’язані до ієни або іншого законного платіжного засобу та гарантувати власникам право викуповувати їх за номінальною вартістю.
Читайте також
Подібне трактування означає, що емітентами стейблкоїнів можуть виступити лише банки, що володіють ліцензіями, провайдери грошових переказів і трастові компанії.
Закон набуде чинності влітку 2023 року.
Агентство фінансових послуг Японії пообіцяло розробити правила роботи для емітентів стейблкоїнів.
Місце для вашої реклами
В даний час проєкти «стабільних монет», що відповідають майбутнім нормативним вимогам, готують Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Trust. Про подібні плани також повідомляв співемітент USDC, компанія Circle.
Раніше про плани щодо легалізації стейблкоїнів оголосив Мінфін Великобританії. Цей крок покликаний позначити країну як дружню стосовно цифрових активів юрисдикцію.
Пізніше виконавчий директор FCA Сара Прітчард закликала враховувати крах TerraUSD під час роботи над нормативно-правовою базою для індустрії.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.