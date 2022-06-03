Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin — Finance.ua

Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin

Вчора 05:38 — Фінтех і Картки

Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin

Дослідники з Block заявили про наявність прямої кореляції між ймовірністю купівлі криптовалюти та рівнем поінформованості про цифрові активи.

Про це пише Forklog.

Автори ідеї опитали 9500 респондентів з Північної Америки, Європи та Близького Сходу, а також країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

41% з тих, хто назвав свої знання про криптовалюти достатніми, заявили про високу ймовірність купівлі Bitcoin у найближчі 12 місяців. Серед тих, хто оцінив свій рівень недостатнім, було лише 7,9%.

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Фахівці виявили найбільший інтерес до цифрових активів у Нігерії, Індії, В’єтнамі та Аргентині.

Дані: Block

Серед причин неготовності до купівлі Bitcoin опитані назвали відсутність необхідної освіти (51%), побоювання потенційної крадіжки (32%) та високу волатильність (30%).

Респонденти з країн із відносно низьким рівнем доходу розглядають першу криптовалюту як платіжний засіб або для використання в переказах (40%).

У країнах із вищими доходами половина учасників дослідження розглядає Bitcoin як можливість заробітку, 30% — як можливість диверсифікації інвестиційного портфеля.

Дані: Block

Фахівці також виявили високу кореляцію між бажанням купити Bitcoin та інфляцією, що спостерігається в країні респондента. Найбільший відсоток (45%) серед тих, хто розглядає цифрове золото як захист від суттєвого зростання споживчих цін, — серед мешканців Аргентини.

Дані: Block

Також дослідження показало більш високу поінформованість про Bitcoin порівняно з Ethereum — про ці цифрові активи знали 88% та 43% опитаних відповідно.

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