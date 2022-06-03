Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin — Finance.ua

У країнах із вищими доходами половина учасників дослідження розглядає Bitcoin як можливість заробітку, 30% — як можливість диверсифікації інвестиційного портфеля.
Дані: Block
Фахівці також виявили високу кореляцію між бажанням купити Bitcoin та інфляцією, що спостерігається в країні респондента. Найбільший відсоток (45%) серед тих, хто розглядає цифрове золото як захист від суттєвого зростання споживчих цін, — серед мешканців Аргентини.
Дані: Block
Також дослідження показало більш високу поінформованість про Bitcoin порівняно з Ethereum — про ці цифрові активи знали 88% та 43% опитаних відповідно.