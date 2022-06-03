Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin — Finance.ua

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Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin

Вчора 05:38Фінтех і Картки
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Жителі яких країн виявляють найбільший інтерес до BitcoinЖителі яких країн виявляють найбільший інтерес до Bitcoin
Дослідники з Block заявили про наявність прямої кореляції між ймовірністю купівлі криптовалюти та рівнем поінформованості про цифрові активи.
Про це пише Forklog.
Автори ідеї опитали 9500 респондентів з Північної Америки, Європи та Близького Сходу, а також країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
41% з тих, хто назвав свої знання про криптовалюти достатніми, заявили про високу ймовірність купівлі Bitcoin у найближчі 12 місяців. Серед тих, хто оцінив свій рівень недостатнім, було лише 7,9%.
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Дані: Block Дані: Block
Серед причин неготовності до купівлі Bitcoin опитані назвали відсутність необхідної освіти (51%), побоювання потенційної крадіжки (32%) та високу волатильність (30%).
Респонденти з країн із відносно низьким рівнем доходу розглядають першу криптовалюту як платіжний засіб або для використання в переказах (40%).
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У країнах із вищими доходами половина учасників дослідження розглядає Bitcoin як можливість заробітку, 30% — як можливість диверсифікації інвестиційного портфеля.
Дані: Block Дані: Block
Фахівці також виявили високу кореляцію між бажанням купити Bitcoin та інфляцією, що спостерігається в країні респондента. Найбільший відсоток (45%) серед тих, хто розглядає цифрове золото як захист від суттєвого зростання споживчих цін, — серед мешканців Аргентини.
Дані: Block Дані: Block
Також дослідження показало більш високу поінформованість про Bitcoin порівняно з Ethereum — про ці цифрові активи знали 88% та 43% опитаних відповідно.

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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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