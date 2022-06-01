Аналітик назвав крипту, яка має великий потенціал найближчим часом — Finance.ua

Аналітик назвав крипту, яка має великий потенціал найближчим часом

Вчора 20:39 — Фінтех і Картки

Аналітик назвав крипту, яка має великий потенціал найближчим часом

Трейдер і аналітик Остін Арнольд на ютуб-каналі Altcoin Daily назвав 4 криптовалюти, що мають великий потенціал найближчим часом.

За його словами, такими криптоактивами є Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK),Cardano (ADA) та Litecoin (LTC).

Децентралізований блокчейн із відкритим вихідним кодом Avalanche Арнольд назвав одним із найкращих конкурентів Ethereum.

«Ethereum намагається орієнтуватися на максимальну децентралізацію, тоді як Avalanche прагне досягнути найбільшої масштабованості і найбільшої кількості користувачів із найнижчими комісіями», — зазначив аналітик.

Ще одним сильним конкурентом Ethereum на думку Остіна є криптовалюта Cardano (ADA), яка показала чи не найстрімкіше зростання серед альткоїнів за минулу добу — ріст склав 29%.

Довідка Finance.ua:

30 та 31 травня котирування першої криптовалюти Bitcoin перевищили рівень $32 000 вперше за три тижні;

генеральний директор фонду Сороса Дон Фіцпатрик переконана, що Ethereum отримає більшу підтримку у криптосуспільства на противагу Bitcoin.



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