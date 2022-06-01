Bitcoin подолав $32 тис. уперше за три тижні — Finance.ua

Bitcoin подолав $32 тис. уперше за три тижні

Вчора 12:34 — Фінтех і Картки

Bitcoin подолав $32 тис. уперше за три тижні

30 та 31 травня котирування першої криптовалюти перевищили рівень $32 000 вперше за три тижні. На момент написання ціна BTC скоригувалась до $31 570.

До цього на позначках понад $32 000 цифрове золото було 11 травня. За останні сім днів актив подорожчав на 6,6% ( CoinGecko ).

В останні дні травня ціна Ethereum пробила $2000, проте зараз відкотилася до позначок в районі $1930. За останні 24 години друга капіталізація криптовалюта втратила 1,8%.

Індекс домінування BTC — 44,2%, ETH — 17,2%. У порівнянні з історичним максимумом на позначці $69,000 BTC впав більш ніж на 54%. Ethereum втратив 60% від ATH.

На момент написання з топ-10 криптоактивів із капіталізації в зеленій зоні знаходяться BNB (+0,3%), XRP від Ripple (+0,2%) та Polkadot (+0,6%).

Раніше ціна Bitcoin уперше в історії знизилася за підсумками дев’яти тижнів поспіль. До цього рекордна серія не перевищувала сім тижнів.

Наприкінці травня аналітики Glassnode з’ясували, що багато ходлерів скористалися падінням ціни BTC нижче за $30 000 для нарощування позицій.

Нагадаємо, аналітики JPMorgan назвали справедливу ціну біткойна в $38 000.

Інвестиційний директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд та критик першої криптовалюти Пітер Шіфф допустили зниження котирувань цифрового золота до $8000.

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