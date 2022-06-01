Криптоспільнота підтримає Ethereum: Фонд Сороса розповів, чому майбутнє за "ефіром" — Finance.ua
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Криптоспільнота підтримає Ethereum: Фонд Сороса розповів, чому майбутнє за "ефіром"

Вчора 19:31Фінтех і Картки
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Криптоспільнота підтримає Ethereum: Фонд Сороса розповів, чому майбутнє за "ефіром"Криптоспільнота підтримає Ethereum: Фонд Сороса розповів, чому майбутнє за "ефіром"
Генеральний директор фонду Сороса Дон Фіцпатрик переконана, що Ethereum отримає більшу підтримку у криптосуспільства на противагу Bitcoin. Причиною цього, вважає Фіцпатрик, стане висока енергозатратність BTC, який спирається на алгоритм Proof-of-Work.
На відміну від BTC, в Ethereum збираються перейти на алгоритм Proof-of-stake, а тому значно скоротити енерговикористання.
Співзасновник криптовалюти Віталік Бутерін заявив, що оновлення може відбутися вже в серпні цього року.

Ethereum: чого очікувати від «криптовалюти № 2»

І все ж Bitcoin нікуди не зникне, бо ця криптовалюта вже стала мейнстрімом, впевнена Фіцпатрик. На її думку для Bitcoin все одно знайдеться застосування. СЕО фонду також попередила щодо ризиків інвестування лише у криптовалюти — на її думку відсутність диверсифікації активів — це занадто ризиково. Навіть незважаючи на те, що сімейний фонд Соросів має у своїх активах ВТС.
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Нагадаємо, що Bitcoin останнім часом стабільно втрачав у ціні. А нещодавно взагалі поставив антирекорд, закривши дев’ятий тиждень поспіль червоною свічкою. Втім за останню добу курс криптовалюти № 1 зріс і зараз складає близько $ 31 500.
За матеріалами: noworries
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