Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum — Finance.ua
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Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum

Вчора 19:39Фінтех і Картки
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Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті EthereumВідомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum
Девлін ДеФранческо став першим гонщиком серії IndуCar, який буде отримувати зарплату в криптовалюті Ethereum (ETH).
ДеФранческо підписав спонсорський контракт з канадською кріптовалютною біржею Bitbuу. За умовами угоди, торгівельна платформа не тільки платитиме команді Девліна за рекламу, але і переводитиме йому його звичайну зарплату в ETH.
«Я вірю в потенціал і силу Ethereum в довгостроковій перспективі. Сподіваємося, що інвестиції Bitbuу в нашу команду виправдаються, як і мої інвестиції в ETH», — прокоментував своє рішення ДеФранческо.
Курс Ethereum стабілізувався в діапазоні вище $ 1900 і коливається в рамках трикутника, що скорочується. Це ведмежий патерн, а отже, на ринку зберігається висока ймовірність зниження вартості криптовалюти. У зв’язку з цим Девлін ризикує, отримуючи зарплату в ETH.
За матеріалами: noworries
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