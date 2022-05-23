Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum — Finance.ua

Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum

Вчора 19:39 — Фінтех і Картки

Відомий гонщик першим почне отримувати зарплату у криптовалюті Ethereum

Девлін ДеФранческо став першим гонщиком серії IndуCar, який буде отримувати зарплату в криптовалюті Ethereum (ETH).

ДеФранческо підписав спонсорський контракт з канадською кріптовалютною біржею Bitbuу. За умовами угоди, торгівельна платформа не тільки платитиме команді Девліна за рекламу, але і переводитиме йому його звичайну зарплату в ETH.

«Я вірю в потенціал і силу Ethereum в довгостроковій перспективі. Сподіваємося, що інвестиції Bitbuу в нашу команду виправдаються, як і мої інвестиції в ETH», — прокоментував своє рішення ДеФранческо.

Курс Ethereum стабілізувався в діапазоні вище $ 1900 і коливається в рамках трикутника, що скорочується. Це ведмежий патерн, а отже, на ринку зберігається висока ймовірність зниження вартості криптовалюти. У зв’язку з цим Девлін ризикує, отримуючи зарплату в ETH.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.