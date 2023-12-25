У Японії розробляють потяг на водневих паливних елементах — Finance.ua

У Японії розробляють потяг на водневих паливних елементах Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

У Японії розробляють потяг на водневих паливних елементах

Інженери японської компанії Central Japan Railway розробляють потяг, що приводиться в рух водневими паливними елементами без емісій вуглекислого газу.

Про це повідомляє NHK

Інженери випробували поїзд на залізничній колії, щоб перевірити, чи достатня його потужність для руху та прискорення.

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Паливні елементи виробляють електроенергію за рахунок хімічної реакції водню з киснем. У результаті утворюється лише вода. Потяг також отримує електроживлення від акумуляторних батарей.

Компанія заявила, що метою дослідження є розробка потягів на водневій тязі на зміну дизельним моделям, що використовуються зараз.

Представник компанії Танака Хідеміцу наголосив на необхідності зменшити використання дизельних двигунів з метою декарбонізації залізничної галузі.

Укрінформ За матеріалами:

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