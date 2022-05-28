У Японії підприємствам платитимуть за працевлаштування українців — Finance.ua

У Японії підприємствам платитимуть за працевлаштування українців
У Міністерстві праці Японії вирішили заохотити місцеві компанії приймати на роботу переселенців з України, які покинули домівки через війну.
Про це повідомляє Japan Today.
Японські урядовці внесли українських переселенців віком до 65 років до програми заохочувальних грантів, що охоплює в цій країні працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.
Для малого та середнього бізнесу гранти становитимуть 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень), а для великих компаній — 500 тисяч ієн (116 тисяч гривень).
У виданні повідомили, що від початку російського вторгнення до Японії прибули 1055 переселенців з України.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.