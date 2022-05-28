У Японії підприємствам платитимуть за працевлаштування українців — Finance.ua

У Японії підприємствам платитимуть за працевлаштування українців

Вчора 11:15 — Особисті фінанси

У Міністерстві праці Японії вирішили заохотити місцеві компанії приймати на роботу переселенців з України, які покинули домівки через війну.

Про це повідомляє Japan Today.

Японські урядовці внесли українських переселенців віком до 65 років до програми заохочувальних грантів, що охоплює в цій країні працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.

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Для малого та середнього бізнесу гранти становитимуть 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень), а для великих компаній — 500 тисяч ієн (116 тисяч гривень).

У виданні повідомили, що від початку російського вторгнення до Японії прибули 1055 переселенців з України.

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