Україна отримала від Японії $100 мільйонів пільгового кредиту — Finance.ua

Україна отримала від Японії $100 мільйонів пільгового кредиту

Вчора 18:16 — Казна та Політика

Україна отримала від Японії $100 мільйонів пільгового кредиту

Україна отримала 13 млрд єн (100 млн доларів) у межах кредитної угоди, підписаної Міністерством фінансів та Японським агентством міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.

Кошти будуть спрямовані до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу на підтримку найбільш незахищеного населення України, зокрема, на забезпечення соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров’я.

Як повідомлялось, угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах підписали 16 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака.

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