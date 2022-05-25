Україна отримала від Японії $100 мільйонів пільгового кредиту — Finance.ua

Зазначається, що кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.
Кошти будуть спрямовані до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу на підтримку найбільш незахищеного населення України, зокрема, на забезпечення соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров’я.
Як повідомлялось, угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах підписали 16 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака.