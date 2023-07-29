У яких професіях в Україні найбільша конкуренція серед кандидатів (інфографіка) — Finance.ua
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У яких професіях в Україні найбільша конкуренція серед кандидатів (інфографіка)

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У яких професіях в Україні найбільша конкуренція серед кандидатів (інфографіка)
У яких професіях в Україні найбільша конкуренція серед кандидатів (інфографіка)
Згідно з даними системи управління наймом Work.ua, кількість шукачів, які створили та оновили резюме в червні, зменшилася (на 4% до 351 014), як порівняти з травнем. Це незначне коливання, фактично кількість резюме зберігається на рівні квітня 2023 року.
Переважна більшість шукачів — жінки (57%). Найбільшу частку, 35% від загальної кількості, складають кандидати 16−24 років.
Досвід. Стосовно досвіду, то кандидати розподіляються таким чином:
  • 36% не мають досвіду;
  • 33% мають понад 5 років досвіду;
  • 31% мають від мінімального до 5 років досвіду.
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Найбільше нових кандидатів у червні з’явилося в Донецькій (+15%), Тернопільській (+9%), Чернівецькій (+8%), Волинській (+7%) та Житомирській областях (+6%).
Де найчастіше шукають роботу нові кандидати? Переважна більшість нових кандидатів представляють категорії:
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+18%),
  • «Освіта, наука» (+15%),
  • «Сфера обслуговування» (+11%),
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія» (+8%),
  • «Роздрібна торгівля» (+7%),
  • «Маркетинг, реклама, PR» (+5%),
  • «IT, комп’ютери, інтернет» (+3%).
У розрізі професій найбільше на ринок праці вийшло офіціантів, а також освітян: вчитель інформатики, педагог-організатор, вчитель української мови, вчитель фізики.

Конкуренція стабілізується на довоєнному рівні

Темпи зниження конкуренції шукачів за роботу сповільнилися. Схоже, що цей процес стабілізувався на рівні 2021 року, як то було до повномасштабного вторгнення. Наразі спостерігаються традиційні показники ринку шукача.
У яких професіях в Україні найбільша конкуренція серед кандидатів (інфографіка)
Найбільша конкуренція шукачів за роботу в Київській, Вінницькій, Харківській, Сумській та Львівській областях. Найменша у Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській та Миколаївській областях.
Серед шукачів високий попит мають вакансії діджитал-фахівців, переважно програмістів у сфері ІТ. До прикладу, конкуренція шукачів на вакансію Front-end програміста в червні зросла майже вполовину порівняно з травнем і наразі майже в 30 разів вища, ніж у середньому по Україні. До висококонкурентних вакансій також зараховуються: спеціаліст чату, відеомонтажер, копірайтер, графічний дизайнер. За цими посадами знайти роботу складніше.
Низька конкуренція і, відповідно, більші шанси працевлаштуватися за посадами працівників медичної сфери: гастроентеролог, гірудотерапевт, лікар УЗД.

Довідка Finance.ua:

  • у перший місяць літа кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% — до 93 882 вакансій. Дещо меншу динаміку зростання, як порівняти з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%), можна пояснити настанням низького бізнес-сезону;
  • у червні продовжилось зростання середньої зарплати ще на 500 грн. Таким чином за першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% — з 15 000 до 17 000 грн. Хто заробляв найбільше — читайте тут.
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За матеріалами:
Finance.ua
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