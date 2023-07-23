У яких містах Європи жити найдешевше — Finance.ua

У яких містах Європи жити найдешевше Сьогодні 10:24 — Особисті фінанси

У яких містах Європи жити найдешевше

Європу заведено вважати місцем для розкішного стилю життя з високими цінами, однак далеко не всі європейські міста потребують величезних статків для комфортного проживання та відпочинку. VisitUkraine розповів про найбюджетніші міста Європи, де ви зможете не переплачувати та ощадливо витрачати кошти — далі у матеріалі.

Найдешевші міста Європи для життя

Таллінн, Естонія

Маленьке але «розумне» місто Таллінн — це ідеальне місце для тих, хто хоче жити у затишній європейській атмосфері, не переплачуючи при цьому за житло, транспорт та їжу. Оренда квартири у Таллінні, відносно інших міст, дешева. Залежно від квадратури приміщення та кількості кімнат, оренда обійдеться вам від 200 до 750 євро на місяць. Вартість проїзду у громадському транспорті також дуже бюджетна, що обумовлено розміром міста. Водночас для місцевих мешканців проїзд взагалі безкоштовний.

Таллінн має незвичайну, казкову атмосферу, а більшість визначних пам’яток та красивих місць знаходяться в пішій доступності один від одного, а тому це місто стане ідеальним вибором для сімей з дітьми.

Рига, Латвія

Рига була і залишається одним з найбюджетніших туристичних напрямків, однак, вартість життя у цьому місті також дуже доступна. Оренда квартири обійдеться вам, у середньому, від 300 до 700 євро на місяць, а, наприклад, номер в готелі чи хостелі - від 15 євро за ніч. Вартість їжі тут, також заощадить ваш бюджет, навіть якщо ви будете харчуватися у закладах. Адже у місті великий вибір різноманітних бюджетних закладів: від вуличної їжі до недорогих ресторанів.

Окрема варто сказати, що Рига — це затишне балтійське місто, у якому дуже добре відчувається тепла, домашня атмосфера.

Бухарест, Румунія

Завдяки економічному зростанню, яке відбулося за останні декілька років, вартість життя у Бухаресті значно знизилась, а його якість при цьому вийшла на новий рівень. Оренда однокімнатної квартири у центрі міста обійдеться вам менш ніж у 550 євро на місяць, а якщо обрати житло у більш віддалених районах, то можна значно заощадити на проживанні. Адже ціна на оренду у туристичних районах міста стартує від 350 євро на місяць.

При цьому Бухарест має багату історію та культуру, а тому питань з дозвіллям тут виникати не буде. У місті безліч цікавих, а подекуди й приголомшливих місць, які можна відвідати абсолютно безкоштовно.

Краків, Польща

Мабуть, ні для кого не секрет, що Польща є однією з найбюджетніших країн Європи. І попри те, що ця країна стала основним пунктом перебування українських біженців, вартість проживання, зокрема, у Кракові, залишається на бюджетному рівні, у порівнянні з іншими європейськими містами. Житло тут обійдеться, у середньому, близько 680 євро на місяць, харчування — приблизно 10 євро на день.

Варто також враховувати, що Краків поєднав у собі не тільки доступні ціни на проживання, але й розвинену інфраструктуру, великий вибір різноманітних закладів харчування та безліч цікавих для відвідування місць. Більш того, значна частина вашого дозвілля у місті може бути абсолютно безкоштовною, адже Краків має багату історію та красиву архітектуру, а безкоштовні заходи, які регулярно організовують у місті, може відвідувати кожен охочий.

Прага, Чехія

Для тих, хто шукає не тільки бюджетне, але й багате на історію, культуру та архітектуру місто, ідеальним варіантом стане Прага. Крім цього, у чеській столиці великий вибір закладів харчування, у яких повноцінний прийом їжі обійдеться вам менше 10 євро. А якщо купляти продукти у супермаркетах та готувати самостійно — на харчуванні можна буде значно заощадити.

Оренда житла у Празі трохи вища за Ригу чи Таллінн, однак гарна квартира у центрі обійдеться вам у суму до 700 євро на місяць.

Лісабон, Португалія

Вартість життя у Лісабоні за межами туристичних зон — доступна. Це стосується як оренди житла, так і витрат на речі першої необхідності, їжу та транспорт. Однак, жити у Лісабоні дорожче ніж в інших містах Португалії. Наприклад, однокімнатна квартира у маленькому місті буде коштувати від 350 євро на місяць, а двокімнатна — від 600 євро, у той час, як у Лісабоні вартість оренди житла починається від 700 євро на місяць.

Що стосується дозвілля, то це місто не залишить байдужою жодну людину, адже у Лісабоні не тільки багато цікавих музеїв, галерей, пам’яток культури та архітектури, але й мальовнича природа, яка захоплює своєю красою.

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