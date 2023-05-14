У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку — Finance.ua

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У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку

Особисті фінанси
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У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку
У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку
У Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.
Про це повідомляється на сайті ЄС.
За даними Євростату, на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалися 3,9 млн втікачів від війни в Україні. У лютому їх число сягало 4 млн.
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Найбільше наших громадян залишаються у Німеччині (1 067 755 осіб — це 27% від усіх біженців у Європі), Польщі (976 575 осіб — 25%) та Чехії (325 245 осіб — 8%).
При цьому кількість тих, хто користувався тимчасовим захистом в ЄС, із кінця лютого 2023 зменшилася на 116 930 людей (3%). Стільки людей зняли з обліку упродовж березня 2023 року.
Найбільше скасування статусів тимчасового захисту українців зафіксували у таких країнах:
  • Чехія (-122 585; -27%);
  • Швеція (-23 635; -49%);
  • Польща (-17 180; -2%);
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Але деякі країни навпаки прийняли нових біженців з України.
Більшу кількість статусів тимчасового захисту порівняно з лютим надали такі країни:
  • Німеччина (+33 125; +3%);
  • Італія (+7 430; +5%);
  • Румунуя (+6 640; +6%).
Найбільша частка українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (2−3%) живуть у Чехії, Естонії, Польщі, Литві, Болгарії.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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