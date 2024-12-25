У яких країнах світу працюють найменше та найбільше — Finance.ua

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У яких країнах світу працюють найменше та найбільше

Світ
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У яких країнах світу працюють найменше та найбільше
У яких країнах світу працюють найменше та найбільше, Фото: freepik
У Нідерландах — найкоротший робочий тиждень у Європейському Союзі.
Visual capitalist визначило кількість робочих годин на тиждень на одного співробітника у різних країнах.
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Дослідження виявило суттєві культурні відмінності у сфері праці. Дані Міжнародної організації праці показують, що у середньому люди працюють 43,9 години на тиждень.

У якій країні найкоротший робочий тиждень

Дослідження показало, що найменше працюють саме жителі Нідерландів. Вони проводять за роботою у середньому 29,8 години на тиждень.

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Натомість в Австрії та Данії люди працюють в середньому 32 години.
До слова, в Руанді та Іраку люди теж працюють не надто багато — 29,9 та 31,6 години відповідно.
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Тим часом найбільше робочих годин в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

У якій країні люди працюють найбільше

На першому місці Індія, де люди проводять за роботою аж 56 годин на тиждень. Також у п’ятірку входять: Бутан, Бангладеш, Камбоджа та Уганда.
Зауважимо, що за стандартами МОП робота понад 48 годин на тиждень вважається надмірною. Перепрацювання негативно впливає на здоров’я, безпеку, продуктивність та баланс між роботою й особистим життям.
За матеріалами:
Телеканал 24
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