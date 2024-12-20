5 причин, які утримують працівників на поточному місці роботи — Finance.ua

5 причин, які утримують працівників на поточному місці роботи Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

5 причин, які утримують працівників на поточному місці роботи

Незважаючи на складнощі та проблеми на ринку праці під час воєнного стану, переважна більшість опитаних українців (64%) в цілому задоволені своєї роботою. Минулого року цей показник був меншим і складав 56%.

Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік» від grc.ua

Тою чи іншою мірою незадоволеність своєю нинішньою роботою висловив кожен п’ятий опитаний спеціаліст.

Українці стали більше цінувати свій комфорт та безпеку на робочому місці. Цього року цей фактор став третім по важливості, окрім зарплати, який мотивує співробітників та утримує на робочому місці. Більше значення працівники цього року стали приділяти налагодженій комунікації з начальством.

5 причин, які, крім зарплати, утримують співробітників на поточному місці роботи:

Можливість працювати віддалено (45%)

Дружня атмосфера в колективі (35%)

Комфортні та безпечні умови праці (33%)

Налагоджені відносини з керівником (33%)

Гнучкий графік роботи (32%).

Все більше українців звертають увагу на підтримку компанією працівників під час війни, цікаві проекти, задачі та свободу в їх реалізації, соціально- відповідальну позицію компанії та спільні цінності в команді.

А що демотивує

Важливість цих факторів для співробітників підтверджуються й переліком основних факторів-демотиваторів, які, окрім незадоволеності зарплатою, змусять покинути поточне місце роботи.

Серед них найчастіше звучали такі:

Відсутня дружня атмосфера в колективі (32%)

Відсутні комфортні й безпечні умови праці (29%)

Відсутні налагоджені відносини з керівником (29%)

Відсутня можливість кар’єрного росту (28%)

Відсутня можливість працювати віддалено (28%).

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