У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше — Finance.ua

У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше
З листопада по лютий на OLX розмістили 515 оголошень про оренду місця в коворкінгу.
Про це свідчить статистика сайту.
Де найбільше пропозицій:
- 45% — пропозиції в Києві (230 оголошень);
- на другому місці за вибором Одеса — 77 оголошень;
- на третьому — Чернівці з 28 оголошеннями.
Загалом пропозиція в ніші коворкінгів зростала поступово, починаючи з листопада, і досягла піку в січні — 179 активних оголошень про оренду коворкінга чи окремого місця там.
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Найбільший ажіотаж серед орендарів спостерігали в грудні. Тоді інтерес становив 1179 відгуків, що понад утричі перевищує попит у лютому.
Найпопулярнішими містами, де шукали коворкінг в оренду, стали Київ, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ і Черкаси.
Скільки коштує оренда місця в коворкінгу
Щодо цін, то орендодавці пропонували як місячну оренду, так і подобову оплату за робоче місце.
Наприклад, у Києві середня ціна місця в коворкінгу в грудні-січні становила 300 гривень, а в лютому — 250 гривень за добу. У Рівному, Запоріжжі й Одесі цінник у лютому коливався в межах 100–150 гривень на день.
В окремих західних регіонах було дорожче. Скажімо, в Івано-Франківську місце в коворкінгу обійшлося б у 400 гривень, у Хмельницькому — у 500 гривень.
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