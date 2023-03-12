У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше — Finance.ua

У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше, Фото: dyvys.info

З листопада по лютий на OLX розмістили 515 оголошень про оренду місця в коворкінгу.

Про це свідчить статистика сайту

Де найбільше пропозицій:

45% — пропозиції в Києві (230 оголошень);

на другому місці за вибором Одеса — 77 оголошень;

на третьому — Чернівці з 28 оголошеннями.

Загалом пропозиція в ніші коворкінгів зростала поступово, починаючи з листопада, і досягла піку в січні — 179 активних оголошень про оренду коворкінга чи окремого місця там.

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Найбільший ажіотаж серед орендарів спостерігали в грудні. Тоді інтерес становив 1179 відгуків, що понад утричі перевищує попит у лютому.

Найпопулярнішими містами, де шукали коворкінг в оренду, стали Київ, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ і Черкаси.

Скільки коштує оренда місця в коворкінгу

Щодо цін, то орендодавці пропонували як місячну оренду, так і подобову оплату за робоче місце.

Наприклад, у Києві середня ціна місця в коворкінгу в грудні-січні становила 300 гривень, а в лютому — 250 гривень за добу. У Рівному, Запоріжжі й Одесі цінник у лютому коливався в межах 100–150 гривень на день.

В окремих західних регіонах було дорожче. Скажімо, в Івано-Франківську місце в коворкінгу обійшлося б у 400 гривень, у Хмельницькому — у 500 гривень.

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The Village Україна За матеріалами:

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