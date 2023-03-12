У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше

Особисті фінанси
65
У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше
У якому місті України коворкінгами користувалися найчастіше, Фото: dyvys.info
З листопада по лютий на OLX розмістили 515 оголошень про оренду місця в коворкінгу.
Про це свідчить статистика сайту.

Де найбільше пропозицій:

  • 45% — пропозиції в Києві (230 оголошень);
  • на другому місці за вибором Одеса — 77 оголошень;
  • на третьому — Чернівці з 28 оголошеннями.
Загалом пропозиція в ніші коворкінгів зростала поступово, починаючи з листопада, і досягла піку в січні — 179 активних оголошень про оренду коворкінга чи окремого місця там.
Читайте також
Найбільший ажіотаж серед орендарів спостерігали в грудні. Тоді інтерес становив 1179 відгуків, що понад утричі перевищує попит у лютому.
Найпопулярнішими містами, де шукали коворкінг в оренду, стали Київ, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ і Черкаси.

Скільки коштує оренда місця в коворкінгу

Щодо цін, то орендодавці пропонували як місячну оренду, так і подобову оплату за робоче місце.
Наприклад, у Києві середня ціна місця в коворкінгу в грудні-січні становила 300 гривень, а в лютому — 250 гривень за добу. У Рівному, Запоріжжі й Одесі цінник у лютому коливався в межах 100–150 гривень на день.
Місце для вашої реклами
В окремих західних регіонах було дорожче. Скажімо, в Івано-Франківську місце в коворкінгу обійшлося б у 400 гривень, у Хмельницькому — у 500 гривень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.