Робоча міграція до ЄС залишалася високою через гостру нестачу робочої сили — Finance.ua
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Робоча міграція до ЄС залишалася високою через гостру нестачу робочої сили

Особисті фінанси
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Робоча міграція до ЄС залишалася високою через гостру нестачу робочої сили
Робоча міграція до ЄС залишалася високою через гостру нестачу робочої сили
Як і в попередні роки, трудова міграція до ЄС продовжувала залишатися високою у 2024 році на тлі нестачі робочої сили, яку відчуває низка держав-членів.
Про це пише Schengen.News.
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Дані показують, що кількість дозволів на роботу, наданих іноземним працівникам країнами ЄС у певні періоди 2024 року, була великою.
Наприклад, з січня до кінця жовтня 2024 року Швеція видала загалом 23 870 дозволів на роботу іноземцям. Такі цифри свідчать про те, що країна потребувала іноземних працівників у різних галузях, особливо в тих, де бракує.
Румунія та Ірландія також надали велику кількість дозволів на роботу іноземцям. У період з січня по вересень 2024 року Румунія видала 77 426 дозволів на роботу працівникам з країн, які не входять до ЄС, тоді як з січня по серпень 2024 року Ірландія видала 27 181 дозвіл на роботу для іноземців, які бажають в’їхати на її територію з метою роботи.
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Окрім вищезгаданого, Німеччина цього року видала на десять відсотків більше віз трудовим мігрантам порівняно з 2023 роком.
Збільшуючи кількість віз для іноземних працівників, уряд Німеччини хоче залучити більше іноземних працівників, які терміново потрібні її економіці.
Кілька інших країн ЄС також вжили заходів, щоб залучити більше іноземних працівників, щоб допомогти різним підприємствам по всій країні впоратися з нестачею.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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