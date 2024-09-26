У якій галузі щороку зменшується кількість нових спеціалістів (інфографіка) — Finance.ua
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У якій галузі щороку зменшується кількість нових спеціалістів (інфографіка)

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Від початку повномасштабного вторгнення до Реєстру адвокатів було додано майже 4,4 тисячі нових адвокатів, і зараз у ньому понад 53 тисячі фахівців. Проте щороку кількість нових адвокатів зменшується.
Такі дані наводять аналітики «Опендатабот».
Загалом 53 361 адвокат налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року. Від початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів.
У якій галузі щороку зменшується кількість нових спеціалістів (інфографіка)
Утім, кількість нових адвокатів з кожним роком зменшується. Якщо у 2020 році було зареєстровано 5 124 нових адвокати, то вже цьогоріч — 1 708.
1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а вісім узагалі її припинили від початку повномасштабного вторгнення.

Де найбільше адвокатів в Україні

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків — 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%.
Найбільше адвокатів зареєстровано в Київській області — 9 127 або 17% від загальної кількості та в Києві — 5 682 або 10,6%. Слідом Дніпропетровщина — 4 016 адвокатів (7,5%), Одещина — 3 992 (7,5%) та Донеччина — 3 932 адвокатів (7,4%).
У якій галузі щороку зменшується кількість нових спеціалістів (інфографіка)
Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській (+15,%), Вінницькій (+14,6%), Одеській (+14,6%) та Рівненській областях (+13,8%).
Варто зазначити, що місце видачі ліцензії та фактичне місце роботи адвоката може відрізнятись.
Нагадаємо, медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень.
Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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